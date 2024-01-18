Омским депутатам снова предложили приватизировать «Муниципальные рынки»

Как уже писал Город55, во исполнение федерального законодательства все МУПы к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы, и «Муниципальные рынки» планируется сделать акционерным обществом. Горсовету предложили одобрить это превращение еще весной, но решение было отложено. Депутатов «Рынки» интересуют как один из наиболее доходных МУПов. Поэтому они создали специальную рабочую группу и попросили мэрию предоставить данные о разных вариантах решения проблемы. Чиновники ответили, что превращение МУПа в АО — оптимальный выход.