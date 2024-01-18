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Published Сегодня, 13:36

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иллюстрация

Омским депутатам снова предложили приватизировать «Муниципальные рынки»

18 января 2024, 13:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омскому горсовету снова предложили акционировать МУП «Муниципальные рынки»

Единственным акционером предприятия должен остаться муниципалитет.

В ближайшее время в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. В повестке есть вопрос о внесении изменений в программу приватизации на 2023–2025 годы: в частности, в очередной раз предлагается включить в перечень объектов МУП «Муниципальные рынки».

Как уже писал Город55, во исполнение федерального законодательства все МУПы к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы, и «Муниципальные рынки» планируется сделать акционерным обществом. Горсовету предложили одобрить это превращение еще весной, но решение было отложено. Депутатов «Рынки» интересуют как один из наиболее доходных МУПов. Поэтому они создали специальную рабочую группу и попросили мэрию предоставить данные о разных вариантах решения проблемы. Чиновники ответили, что превращение МУПа в АО — оптимальный выход.

Теперь депимущества вернул вопрос в повестку.

— Преобразование указанного предприятия в акционерное общество позволит сохранить полный (100%) пакет акций в муниципальной собственности города Омска, обеспечивающий решение вопросов местного значения на территории города Омска, — говорится в пояснительной записке (отметим, что эта формулировка дословно скопирована из предыдущего пакета документов).

В перечне объектов, которые предлагается приватизировать в 2024 году, добавились 4 нежилых здания на улицах 10 лет Октября и Рабиновича. Все эти объекты, согласно пояснительной записке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не могут использоваться для муниципальных нужд.

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#Омск#Новости#Приватизация#Горсовет#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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