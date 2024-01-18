«Гордимся вами». На омской «G-Drive Арене» побывал миллионный посетитель

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В телеграм-канале «G-Drive Арена» появилась информация о том, что спортивный комплекс посетили больше миллиона человек. На одном из матчей недавно побывал миллионный гость.
Девушке выдали сертификат на посещение массового катания, хоккейного матча, концерта, экскурсии или открытой тренировки ХК «Авангард».
«Еще идет только второй сезон работы нашей невероятной „G-Drive Арены“, а количество посетителей комплекса уже перевалило за миллион. Да-да, мы гордимся вами: за 15 месяцев вы помогли лучшей из новых Арен страны стать первой еще в этом», — отмечается в посте телеграм-канала.
Фотографию девушки, получившей сертификат, вывели на большой экран на фасаде спортивного комплекса.
Ранее Город55 писал о возобновлении матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омского «Авангарда». По городу вновь работают специальные шаттлы, которые развозят омичей по домам после игр.