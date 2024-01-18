Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

На омской «G-Drive Арене» побывал миллионный посетитель

«Гордимся вами». На омской «G-Drive Арене» побывал миллионный посетитель

18 января 2024, 11:29
Фото: телеграм-канал «G-Drive Арена»

На омской «G-Drive Арене» побывал миллионный посетитель

Гостье выдали подарочный сертификат на посещение различных мероприятий комплекса.

В телеграм-канале «G-Drive Арена» появилась информация о том, что спортивный комплекс посетили больше миллиона человек. На одном из матчей недавно побывал миллионный гость.

Девушке выдали сертификат на посещение массового катания, хоккейного матча, концерта, экскурсии или открытой тренировки ХК «Авангард».

«Еще идет только второй сезон работы нашей невероятной „G-Drive Арены“, а количество посетителей комплекса уже перевалило за миллион. Да-да, мы гордимся вами: за 15 месяцев вы помогли лучшей из новых Арен страны стать первой еще в этом», — отмечается в посте телеграм-канала.
Фото: телеграм-канал «G-Drive Арена»

Фотографию девушки, получившей сертификат, вывели на большой экран на фасаде спортивного комплекса.

Ранее Город55 писал о возобновлении матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омского «Авангарда». По городу вновь работают специальные шаттлы, которые развозят омичей по домам после игр.

С комфортом на игру. В Омске возобновят специальные рейсы до «G-Drive Арены»
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Культура#Хоккей#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Арена Омск#G-Drive Арена#Алина Ясинская
Подпишитесь
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Сегодня, 07:20
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Сегодня, 03:56
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Вчера, 06:35
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
Сегодня, 07:42
Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи
Сегодня, 03:27
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
Сегодня, 06:27