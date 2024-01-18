Апелляционный суд отклонил жалобы по делу сожжения заживо в Забайкальском крае

Жительница Забайкальского края, которая сожгла своего знакомого заживо, решила оспорить приговор суда. По информации прокуратуры Забайкалья, 34-летняя женщина напала на мужчину в Борзинском районе в 2022 году. В результате ссоры она ударила его по голове металлическим предметом, что причинило ему незначительные повреждения, пишет zabnews.ru.