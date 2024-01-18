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Апелляционный суд отклонил жалобы по делу сожжения заживо в Забайкальском крае

Апелляционный суд отклонил жалобы по делу сожжения заживо в Забайкальском крае

18 января 2024, 08:56
Фото: Midjourney
Жительница Забайкальского края пыталась обжаловать приговор по делу об убийстве с особой жестокостью в Борзинском районе, однако апелляционный суд отклонил ее жалобы и подтвердил решение о 15 годах заключения в исправительной колонии общего режима.

Жительница Забайкальского края, которая сожгла своего знакомого заживо, решила оспорить приговор суда. По информации прокуратуры Забайкалья, 34-летняя женщина напала на мужчину в Борзинском районе в 2022 году. В результате ссоры она ударила его по голове металлическим предметом, что причинило ему незначительные повреждения, пишет zabnews.ru.

На следующий день, будучи пьяной, обвиняемая залила одежду и открытые части тела мужчины легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью и подожгла его. Потерпевший скончался на месте от ожогов туловища и конечностей.

Забайкальский краевой суд признал женщину виновной в этом преступлении и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако она не согласилась с таким решением и попыталась обжаловать его в апелляционном суде в Новосибирске.

Апелляционная инстанция отклонила ее жалобы и подтвердила решение Забайкальского краевого суда без изменений.

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