Аналитики составили рейтинг российских горнолыжных курортов

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Это свидетельствует о все большей популярности зимних видов активного отдыха в России и о том, что многие туристы хотят испытать себя на горных склонах, пишет ФедералПресс.
На первом месте списка самых популярных горнолыжных курортов оказалась Кемеровская область. В этом году россияне в 70 процентах случаев решают отправиться именно туда. Курорты в этом регионе предлагают различные трассы и интересные маршруты для всех спортсменов.
На втором месте находится Кабардино-Балкария — популярность горного отдыха в этих местах выросла почти на 30 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Здесь можно насладиться великолепными природными пейзажами.
На третьем месте оказался Краснодарский край. Курорты в этом регионе идеально подходят для семейного отдыха, так как предлагают различные трассы как для новичков, так и для опытных спортсменов.
Растущий интерес к горнолыжным курортам ставит перед властями задачу развития городской инфраструктуры, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на этот вид отдыха. Например, мэр Копайгородский сообщил о планах создания новых парков, скверов и зеленых зон в Сочи на площади 1471 гектар.