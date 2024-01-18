Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Аналитики составили рейтинг российских горнолыжных курортов

18 января 2024, 08:44
Зимние горнолыжные курорты продолжают привлекать внимание российских любителей активного отдыха. По данным аналитиков, спрос на аренду лыж и сноубордов увеличился более чем на 40 процентов в текущем зимнем сезоне.

Это свидетельствует о все большей популярности зимних видов активного отдыха в России и о том, что многие туристы хотят испытать себя на горных склонах, пишет ФедералПресс.

На первом месте списка самых популярных горнолыжных курортов оказалась Кемеровская область. В этом году россияне в 70 процентах случаев решают отправиться именно туда. Курорты в этом регионе предлагают различные трассы и интересные маршруты для всех спортсменов.

На втором месте находится Кабардино-Балкария — популярность горного отдыха в этих местах выросла почти на 30 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Здесь можно насладиться великолепными природными пейзажами.

На третьем месте оказался Краснодарский край. Курорты в этом регионе идеально подходят для семейного отдыха, так как предлагают различные трассы как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Растущий интерес к горнолыжным курортам ставит перед властями задачу развития городской инфраструктуры, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на этот вид отдыха. Например, мэр Копайгородский сообщил о планах создания новых парков, скверов и зеленых зон в Сочи на площади 1471 гектар.

Подпишитесь
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Сегодня, 07:20
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Сегодня, 03:56
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Вчера, 06:35
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
Сегодня, 07:42
Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи
Сегодня, 03:27
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
Сегодня, 06:27