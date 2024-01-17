Воспитанникам омской школы показали кости мамонта и сибирские минералы

Эксперты не только прочитали лекцию, но и показали ребятам любительский фильм об экспедиции по следам покорителя Сибири Ермака. Затем для воспитанников школы-интерната провели географический квиз — ребята на скорость отвечали на непростые вопросы по теме. В завершение ученики получили памятные сувениры от волонтеров ОНПЗ и Русского географического общества, а школьный кабинет географии пополнился новыми пособиями, книгами и образцами.