Воспитанникам омской школы показали кости мамонта и сибирские минералы

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В адаптивной школе-интернате для слабовидящих детей №14 прошла интерактивная лекция, во время которой ученикам рассказали о географической экспедиции по родному граю, показали найденные минералы и окаменелости — образцы кварца, малахита, обломок черепа мамонта шерстистого. Их подготовили и привезли сотрудники омского филиала территориального фонда геологической информации. Акция состоялась при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Волонтеры ОНПЗ и члены Русского географического общества помогли ребятам расширить границы знаний о регионе. Предприятие не первый год сотрудничает с обществом, в том числе организовывает площадку для Географического диктанта, передает в школьные библиотеки атласы „География Омской области“. Эти акции помогают познакомить детей с разнообразием окружающего мира, а также их родного города или села», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Эксперты не только прочитали лекцию, но и показали ребятам любительский фильм об экспедиции по следам покорителя Сибири Ермака. Затем для воспитанников школы-интерната провели географический квиз — ребята на скорость отвечали на непростые вопросы по теме. В завершение ученики получили памятные сувениры от волонтеров ОНПЗ и Русского географического общества, а школьный кабинет географии пополнился новыми пособиями, книгами и образцами.
«Ребята с энтузиазмом откликнулись на нашу совместную с Омским НПЗ акцию. Живое общение, возможность потрогать и посмотреть геологические находки — все это позволяет школьникам осознать богатство родного края и понять, как важно бережно относиться к его природе», — поделился впечатлениями ответственный секретарь омского отделения Русского географического общества Денис Кадочников.
По его мнению, современный формат просветительских мероприятий пользуется большим успехом у молодежи. Ребята с неподдельным интересом разглядывали находки омских географов. Организация и дальше планирует проводить совместные с Омским НПЗ акции и развивать любовь к Родине у подрастающего поколения.