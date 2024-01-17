Спасатели разогнали агрессивных собак и спустили туристок со скалы в Красноярске

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Собаки оказались агрессивными и не позволяли женщинам спуститься со скалы Ермак. Это создало серьезную угрозу для их безопасности. К месту происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда из Красноярска, пишет ФедералПресс.
По прибытии спасатели провели операцию по разогнанию агрессивных собак и обеспечили спуск туристок со скалы. Благодаря их быстрому и профессиональному вмешательству удалось предотвратить более серьезные последствия инцидента.
Тем временем, в Норильске продолжается реализация программы по уменьшению выбросов серы в атмосферу.