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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Спасатели разогнали агрессивных собак и спустили туристок со скалы в Красноярске

17 января 2024, 09:28
В национальном парке «Красноярские Столбы» две женщины, которые гуляли, столкнулись с нападением бездомных собак. Ситуация была очень опасной, поэтому туристки позвонили спасателям, чтобы получить помощь.

Собаки оказались агрессивными и не позволяли женщинам спуститься со скалы Ермак. Это создало серьезную угрозу для их безопасности. К месту происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда из Красноярска, пишет ФедералПресс.

По прибытии спасатели провели операцию по разогнанию агрессивных собак и обеспечили спуск туристок со скалы. Благодаря их быстрому и профессиональному вмешательству удалось предотвратить более серьезные последствия инцидента.

Тем временем, в Норильске продолжается реализация программы по уменьшению выбросов серы в атмосферу.

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