Спасатели разогнали агрессивных собак и спустили туристок со скалы в Красноярске

В национальном парке «Красноярские Столбы» две женщины, которые гуляли, столкнулись с нападением бездомных собак. Ситуация была очень опасной, поэтому туристки позвонили спасателям, чтобы получить помощь.