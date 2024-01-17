Рожать или «быть счастливым»? Почему омичи не торопятся становиться многодетными

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На днях омичам, которые когда-то проголосовали за проекты благоустройства, на электронную почту пришла рассылка с предложением родить поучаствовать в опросе с интригующим названием «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ В РОССИИ КАК НОРМА». Именно так — заглавными буквами, чтобы опрос явно выделялся среди прочих.
Опрос проводится Институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева при поддержке ВЦИОМа «для оценки положения многодетных семей в России и выявления потенциала увеличения количества детей в российских семьях». Исследование должно помочь понять стереотипы и заблуждения о жизни многодетных семей и разобраться, чем малодетная семья отличается от многодетной. Варианта жить совсем без детей авторы опроса, вероятно, не подразумевают.
Опрос анонимный, но авторизоваться на госуслугах придется. Авторы успокаивают: результаты обезличат и представят в виде статистики.
Из порядка 30 вопросов часть так или иначе касается религии. В опросе предлагается ответить, является ли респондент верующим и считает ли он многодетность следствием отказа от контрацепции под влиянием церкви.
Свое материальное положение респондентам предлагают оценить всего в паре вопросов где-то далеко в конце. Например, спрашивают, готовы ли омичи родить, если вообще никаких мер поддержки им не положено и есть ли у потенциальных родителей жилье. Указать доход семьи авторы опроса не требуют, а вот оценить свое материальное состояние по шкале от «очень плохого» до «очень хорошего» просят. Никаких единиц измерения в этой шкале, кстати, не предусмотрено.
Больше внимания уделяется, конечно, мерам поддержки. А еще омичам предлагают подумать над переездом за город: в опросе сказано, что в России успешно строят целые микрорайоны из коттеджей специально для многодетных семей. В Омской области о таких проектах и не слышно.
Еще составители опроса хотят знать, хватает ли многодетным родителям времени на себя, и почему те, кто еще не стал родителем, считает, что этого времени у него не будет после рождения ребенка. Вопрос о том, решит ли эту проблему няня (из той же церкви, например), тоже есть.
Кстати, варианты опроса для одиноких омичей, семей без детей и семей с детьми отличаются. Тех, кто уже стал родителем однажды, спрашивают, когда за вторым, кто обзавелся двумя детьми — когда за третьим, и так по цепочке.
Как повлияют результаты опроса на текущую ситуацию с рождаемостью и количеством многодетных семей в России и в Омской области в частности, пока непонятно. Вероятно, на основе результатов опроса будут введены новые меры поддержки или доработаны уже существующие.