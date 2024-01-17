Рожать или «быть счастливым»? Почему омичи не торопятся становиться многодетными

Еще составители опроса хотят знать, хватает ли многодетным родителям времени на себя, и почему те, кто еще не стал родителем, считает, что этого времени у него не будет после рождения ребенка. Вопрос о том, решит ли эту проблему няня (из той же церкви, например), тоже есть.