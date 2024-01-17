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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Рост цен на вторичное жилье в Екатеринбурге достиг 16,8%

17 января 2024, 09:32
В Екатеринбурге цены на вторичное жилье значительно выросли в 2023 году. Особенно сильно подорожали квартиры, построенные в сталинской и хрущевской эпохах. Интересно, что жилье, построенное в период с 1991 по 2000 год, заняло третье место по увеличению стоимости.

В отличие от предыдущих лет, когда цены на новостройки росли, в 2023 году рост стал не таким заметным по сравнению с ценами на вторичку. Это связано с тем, что на рынке недвижимости стало больше однокомнатных квартир и студий, пишет ФедералПресс.

Эксперты отмечают, что продавцы квартир сейчас сталкиваются с трудными условиями, где цены на недвижимость зависят от привлекательных ипотечных ставок и низких выплат по ипотеке. В результате, многие покупатели выбирают жилье на основе финансовых параметров, что влияет на динамику рынка недвижимости в городе.

Напомним, что ранее мэр Сочи рассказал, как была введена программа помощи иногородним учителям, которая предоставляет частичную компенсацию за аренду жилья.

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