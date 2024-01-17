Рост цен на вторичное жилье в Екатеринбурге достиг 16,8%

В отличие от предыдущих лет, когда цены на новостройки росли, в 2023 году рост стал не таким заметным по сравнению с ценами на вторичку. Это связано с тем, что на рынке недвижимости стало больше однокомнатных квартир и студий, пишет ФедералПресс.