Рост цен на вторичное жилье в Екатеринбурге достиг 16,8%

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В отличие от предыдущих лет, когда цены на новостройки росли, в 2023 году рост стал не таким заметным по сравнению с ценами на вторичку. Это связано с тем, что на рынке недвижимости стало больше однокомнатных квартир и студий, пишет ФедералПресс.
Эксперты отмечают, что продавцы квартир сейчас сталкиваются с трудными условиями, где цены на недвижимость зависят от привлекательных ипотечных ставок и низких выплат по ипотеке. В результате, многие покупатели выбирают жилье на основе финансовых параметров, что влияет на динамику рынка недвижимости в городе.
Напомним, что ранее мэр Сочи рассказал, как была введена программа помощи иногородним учителям, которая предоставляет частичную компенсацию за аренду жилья.