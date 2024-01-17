Мать одной из погибших девочек под Кировом не верит в отравление угарным газом

Следствие не разъясняет, как Маклаков оказался в квартире с 15-летними девочками. Однако переписка свидетельствует о том, что одна из девочек запрещала ему приходить в гости. Экспертное заключение также указывает на то, что Маклаков пытался приставать к одной из девочек. Но следствие игнорирует факт «домогательства к несовершеннолетней».