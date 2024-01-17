Мать одной из погибших девочек под Кировом не верит в отравление угарным газом

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Уголовное дело о смерти двух школьниц постепенно подходит к концу. Дело было открыто вечером 26 ноября после обнаружения тел двух 15-летних девочек в доме на улице Володарского, 76, в Белой Холунице. Их родители не считают версию следствия о «отравлении угарным газом» достоверной и предоставляют аргументы, которые противоречат выводам органов следствия, пишет newsler.ru.
Одним из основных аргументов является факт, что в момент смерти девочек, по утверждению следствия, окно печи было открыто, что было зафиксировано на фотографии очевидца. Родители считают, что это противоречит здравому смыслу и показаниям свидетелей.
Тела девочек и Никиты Маклакова, который выжил, обнаружила мать одной из девочек и родственники другой. Маклаков был отправлен в больницу для дальнейшего лечения. Однако он также имеет статус «потерпевшего» и продолжает жить в Белой Холунице.
Следствие не разъясняет, как Маклаков оказался в квартире с 15-летними девочками. Однако переписка свидетельствует о том, что одна из девочек запрещала ему приходить в гости. Экспертное заключение также указывает на то, что Маклаков пытался приставать к одной из девочек. Но следствие игнорирует факт «домогательства к несовершеннолетней».
Семьи девочек узнали о возбуждении уголовного дела только 13 декабря, когда обратились в Следком с вопросом о причинах игнорирования дела. Однако после допроса заявление родителей было изменено.
Мать одной из девочек предполагает, что они могли быть отравлены наркотиками или же одна из них могла быть задушена. Она также считает, что следствие путает следы и скрывает возможную насильственную смерть детей ради поддержания статистики и отчетности.