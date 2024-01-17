Крещение Господне: какого числа, какие традиции и значение праздника

Главной особенность Крещения является освещение воды. Воду освещают дважды: накануне праздника и в сам праздник, 19 января. Церковные служители говорят о том, что вся вода в этот день становится освещенной, даже из-под крана. Хранить такую воду рекомендуют возле икон и только год, а пьют ее с молитвой и натощак.