Крещение Господне: какого числа, какие традиции и значение праздника

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В канун этого православного праздника во всех храмах проходит обряд — водосвятие. Как принято, в этот день верующие люди погружаются в прорубь. Что же символизирует этот обычай?
Прорубь — это символ реки, в которую вошел Иисус. Верующий человек, который решил принять участие в обряде, должен три раза погрузиться в воду с головой и креститься.
По традиции, погружаются в воду в длинной рубахе. Купальные костюмы считаются слишком откровенными, для церковного обряда это не совсем допустимо. Но, как показывает практика, женщины чаще выбирают открытые купальники.
Купание в купели для всех — дело добровольное. Главное в этот праздник для верующих людей — посетить службу в церкви, причаститься и выпить святой воды.
Накануне праздника Крещения, 18 января, необходимо соблюдать строгий пост. В пищу разрешено употреблять только блюдо из крупы — сочиво. Трапеза начинается, когда после утренней литургии выносят свечу и после первого причащения крещенской воды.
Подготовка к погружению чет-то напоминает подготовку к спортивным соревнованиям. Ледяная вода — большая нагрузка на организм, и потому он должен быть подготовлен к стрессу.
Врачи и представители церкви предлагают несколько вариантов подготовки к Крещению:
Главной особенность Крещения является освещение воды. Воду освещают дважды: накануне праздника и в сам праздник, 19 января. Церковные служители говорят о том, что вся вода в этот день становится освещенной, даже из-под крана. Хранить такую воду рекомендуют возле икон и только год, а пьют ее с молитвой и натощак.
Праздник Крещения Господня — это не просто таинственный обряд, это то, что помогает православным людям найти духовные силы и почувствовать связь с Богом.
Редакция Города55 узнала, где откроют купели на Крещение в Омской области. Пока МЧС получило заявки на организацию 38 купелей в 33 местах. Окончательный список крещенских купелей будет известен только ближе к вечеру 18 января.