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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

На Крещение вода в проруби освящается

Крещение Господне: какого числа, какие традиции и значение праздника

17 января 2024, 06:04
Фото: 1MI
На Крещение вода в проруби освящается
Крещение Господне или, как его еще называют, Богоявление празднуется 19 января.

В канун этого православного праздника во всех храмах проходит обряд — водосвятие. Как принято, в этот день верующие люди погружаются в прорубь. Что же символизирует этот обычай?

Прорубь — это символ реки, в которую вошел Иисус. Верующий человек, который решил принять участие в обряде, должен три раза погрузиться в воду с головой и креститься.

Традиции Крещения Господне

По традиции, погружаются в воду в длинной рубахе. Купальные костюмы считаются слишком откровенными, для церковного обряда это не совсем допустимо. Но, как показывает практика, женщины чаще выбирают открытые купальники.

Купание в купели для всех — дело добровольное. Главное в этот праздник для верующих людей — посетить службу в церкви, причаститься и выпить святой воды.

Накануне праздника Крещения, 18 января, необходимо соблюдать строгий пост. В пищу разрешено употреблять только блюдо из крупы — сочиво. Трапеза начинается, когда после утренней литургии выносят свечу и после первого причащения крещенской воды.

Специальными нарядами для погружения в холодную воду мало кто пользуетсяСпециальными нарядами для погружения в холодную воду мало кто пользуется
Специальными нарядами для погружения в холодную воду мало кто пользуется
Фото: 1MI

Что нельзя делать на Крещение:

  • Не желайте другому человеку зла, не осуждайте. Все плохое вернется;
  • Не давайте в долг. Отдадите свою удачу и достаток;
  • Не занимайтесь в этот день рукоделием. Так можно завязать свою судьбу узлом;
  • Не выносите мусор, а то так можно вынести удачу;
  • Уборка в такой день приведет к многочисленным бедам и проблемам;
  • Нельзя плакать. Лить слезы — к несчастью.

Как подготовиться к купанию в проруби

Подготовка к погружению чет-то напоминает подготовку к спортивным соревнованиям. Ледяная вода — большая нагрузка на организм, и потому он должен быть подготовлен к стрессу.

Врачи и представители церкви предлагают несколько вариантов подготовки к Крещению:

  • Перед погружением в ледяную воду лучше предварительно начать закаляться за несколько месяцев. Например, начать принимать контрастный душ;
  • Пересмотрите свой рацион питания. Необходимо есть больше овощей и фруктов красного цвета, так как такие продукты вырабатывают гемоглобин. Он нужен для улучшения кровообращения;
  • Перед тем, как окунуться в прорубь, сделайте несколько разогревающих упражнений;
  • После выхода из воды обязательно хорошо разотрите тело, чтобы разогнать кровь.

Освящение воды на Крещение

Главной особенность Крещения является освещение воды. Воду освещают дважды: накануне праздника и в сам праздник, 19 января. Церковные служители говорят о том, что вся вода в этот день становится освещенной, даже из-под крана. Хранить такую воду рекомендуют возле икон и только год, а пьют ее с молитвой и натощак.

Праздник Крещения Господня — это не просто таинственный обряд, это то, что помогает православным людям найти духовные силы и почувствовать связь с Богом.

Редакция Города55 узнала, где откроют купели на Крещение в Омской области. Пока МЧС получило заявки на организацию 38 купелей в 33 местах. Окончательный список крещенских купелей будет известен только ближе к вечеру 18 января.

Освященную воду хранят годОсвященную воду хранят год
Освященную воду хранят год
Фото: 1MI
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