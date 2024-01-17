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ЕС выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией в Грузии

17 января 2024, 09:49
Европейская комиссия выделит сумму в размере более €5,8 млн на поддержку гражданского общества в Грузии. Главная цель программы — сохранение демократических ценностей в стране, отмечают в организации.

Часть этих средств будет направлена на противодействие дезинформации и вмешательству из-за рубежа. Предусмотрено также улучшение контроля над средствами массовой информации и проверку фактов специалистами Еврокомиссии.

Однако, некоторые эксперты выражают опасения относительно возможного использования данной инициативы для политического вмешательства и изменения исторических связей между Россией и Грузией при предлоге борьбы с дезинформацией, пишет RT.

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