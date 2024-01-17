ЕС выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией в Грузии

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Часть этих средств будет направлена на противодействие дезинформации и вмешательству из-за рубежа. Предусмотрено также улучшение контроля над средствами массовой информации и проверку фактов специалистами Еврокомиссии.
Однако, некоторые эксперты выражают опасения относительно возможного использования данной инициативы для политического вмешательства и изменения исторических связей между Россией и Грузией при предлоге борьбы с дезинформацией, пишет RT.