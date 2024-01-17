ЕС выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией в Грузии

Европейская комиссия выделит сумму в размере более €5,8 млн на поддержку гражданского общества в Грузии. Главная цель программы — сохранение демократических ценностей в стране, отмечают в организации.