Жалобно мяукал в мусоре. У омского регоператора появился пушистый талисман

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
У омского регоператора «Магнит» появился талисман. Его нашли накануне, 15 января. Кто-то выбросил на мороз котенка. Он жалобно мяукал в контейнере с отходами, что услышал экипаж одного из мусоровозов.
Работники компании отыскали брошенного питомца в картонной коробке, лежащей в мусорном банке. Водитель мусоровоза отвез малыша в офис регоператора, где ему дали кличку Магнитик. На его голове четко видна буква «М».
Как рассказали представители пресс-службы компании, для котенка выделили отдельный домик. В светлом уютном кабинете у Магнитика есть все необходимое для его кошачьей жизни.
Ранее Город55 писал о том, чем закончилась история двух щенков, которых бросили в буран на улице. Их обнаружили жители Омского района и не дали замерзнуть. Вместе с правоохранительными органами и волонтерами удалось найти дом для четвероногих.