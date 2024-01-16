Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

У омского регоператора появился кот-талисман, найденный в мусорном баке

Жалобно мяукал в мусоре. У омского регоператора появился пушистый талисман

16 января 2024, 10:37
Фото: пресс-служба регионального оператора по ТКО «Магнит»

У омского регоператора появился кот-талисман, найденный в мусорном баке

Работники мусоровоза решили отвезти брошенное животное в офис компании, где ему обустроили свой дом.

У омского регоператора «Магнит» появился талисман. Его нашли накануне, 15 января. Кто-то выбросил на мороз котенка. Он жалобно мяукал в контейнере с отходами, что услышал экипаж одного из мусоровозов.

Работники компании отыскали брошенного питомца в картонной коробке, лежащей в мусорном банке. Водитель мусоровоза отвез малыша в офис регоператора, где ему дали кличку Магнитик. На его голове четко видна буква «М».

Фото: пресс-служба регионального оператора по ТКО «Магнит»

Как рассказали представители пресс-службы компании, для котенка выделили отдельный домик. В светлом уютном кабинете у Магнитика есть все необходимое для его кошачьей жизни.

Ранее Город55 писал о том, чем закончилась история двух щенков, которых бросили в буран на улице. Их обнаружили жители Омского района и не дали замерзнуть. Вместе с правоохранительными органами и волонтерами удалось найти дом для четвероногих.

Воссоединение сестер. Омичи забрали из приюта брошенных в буран щенков
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Домашние животные#Новости#Кот#Регоператор#Алина Ясинская#Омский регоператор
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01