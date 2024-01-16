Врач Владимир Шкурко рассказал, как наладить правильный график для детей в зимой

Согласно Шкурко, для начала нужно выяснить, что мешает ребенку засыпать в период с 21 до 22 часов. Позднее выполнение домашних заданий, использование компьютера и долгие прогулки с друзьями могут повлиять на это. Также важно приучить ребенка не откладывать задания на потом. Можно договориться о времени начала выполнения уроков и определить, сколько времени на это требуется. Идеальным решением будет завершать задания на следующую неделю заранее, например, по пятницам.