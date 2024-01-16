Врач Владимир Шкурко рассказал, как наладить правильный график для детей в зимой

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Врач-психиатр и психотерапевт из медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко рассказывает, как привыкнуть к ранним подъемам и как найти силы на выполнение домашних заданий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно Шкурко, для начала нужно выяснить, что мешает ребенку засыпать в период с 21 до 22 часов. Позднее выполнение домашних заданий, использование компьютера и долгие прогулки с друзьями могут повлиять на это. Также важно приучить ребенка не откладывать задания на потом. Можно договориться о времени начала выполнения уроков и определить, сколько времени на это требуется. Идеальным решением будет завершать задания на следующую неделю заранее, например, по пятницам.
Один из советов специалиста — ограничить время, проведенное перед телевизором. Такая же мера относится к социальным сетям и видеоиграм, поскольку яркое освещение может помешать заснуть. Из-за этого фоторецепторы в глазах отправляют сигналы мозгу о наличии света. Врач также рекомендует убрать кофеин и сладкие газированные напитки из рациона детей, так как они вызывают кратковременный прилив энергии. Предложить воду, чай, морс, кефир или молоко будет правильным решением.
Другой совет Шкурко — проветривать комнату перед сном. 15-20 минут свежего воздуха хороши для организма. Утром же полезно сразу включать свет, чтобы помочь ребенку адаптироваться и проснуться. Бодрость можно усилить, умывшись прохладной водой.