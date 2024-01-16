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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Врач рассказала о питании для укрепления костей и суставов

16 января 2024, 12:23
Существует множество причин, которые могут вызывать боль в суставах. Одной из основных является износ хрящевой ткани, а также различные воспалительные процессы, нарушения обмена веществ и дефицит питательных веществ, необходимых для здоровья костей.

Для поддержания здоровья суставов очень полезным и доступным продуктом является мойва. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru врач, специалист по санитарии ООО «УК ФОР» Галина Есипова.

Врачи давно оценили эту небольшую рыбку за ее богатое содержание витаминов и микроэлементов. Недавние научные исследования показали, что употребление мойвы регулярно благоприятно влияет на состояние костной ткани и суставов благодаря высокому содержанию кальция и фосфора, необходимых для минерализации костей.

Кроме того, мойва является отличным источником витамина D, который способствует усвоению кальция, что помогает укрепить костную ткань. Рыба также содержит Омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление и способствуют здоровью суставов. Фосфор, магний и другие элементы, найденные в мойве, также играют важную роль в поддержании крепких костей и нормальной работы суставов.

Рекомендуется готовить мойву на пару или запекать ее с добавлением трав и лимонного сока, чтобы минимизировать потерю питательных веществ. Регулярное употребление мойвы в таком виде поможет улучшить состояние костей и суставов, обеспечивая организм необходимыми элементами для их восстановления и поддержания. Такое питание также может снизить риск развития остеопороза и артрита.

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