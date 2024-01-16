Врач рассказала о питании для укрепления костей и суставов

Рекомендуется готовить мойву на пару или запекать ее с добавлением трав и лимонного сока, чтобы минимизировать потерю питательных веществ. Регулярное употребление мойвы в таком виде поможет улучшить состояние костей и суставов, обеспечивая организм необходимыми элементами для их восстановления и поддержания. Такое питание также может снизить риск развития остеопороза и артрита.