Врач рассказала о питании для укрепления костей и суставов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Для поддержания здоровья суставов очень полезным и доступным продуктом является мойва. Об этом рассказала читателям Pravda.Ru врач, специалист по санитарии ООО «УК ФОР» Галина Есипова.
Врачи давно оценили эту небольшую рыбку за ее богатое содержание витаминов и микроэлементов. Недавние научные исследования показали, что употребление мойвы регулярно благоприятно влияет на состояние костной ткани и суставов благодаря высокому содержанию кальция и фосфора, необходимых для минерализации костей.
Кроме того, мойва является отличным источником витамина D, который способствует усвоению кальция, что помогает укрепить костную ткань. Рыба также содержит Омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспаление и способствуют здоровью суставов. Фосфор, магний и другие элементы, найденные в мойве, также играют важную роль в поддержании крепких костей и нормальной работы суставов.
Рекомендуется готовить мойву на пару или запекать ее с добавлением трав и лимонного сока, чтобы минимизировать потерю питательных веществ. Регулярное употребление мойвы в таком виде поможет улучшить состояние костей и суставов, обеспечивая организм необходимыми элементами для их восстановления и поддержания. Такое питание также может снизить риск развития остеопороза и артрита.