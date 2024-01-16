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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

На теплосетях городка Нефтяников в Омске случилась коммунальная авария

Возможны отключения. На теплосетях городка Нефтяников случилась коммунальная авария

16 января 2024, 06:12
Фото: АО «Тепловая компания»

На теплосетях городка Нефтяников в Омске случилась коммунальная авария

Аварийные бригады будут ремонтными работами на протяжении этого дня.

На трубопроводе тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 52 случилось повреждение. Накануне, 15 января, туда выехали рабочие «Тепловой компании» и откачали воду. Они определили место повреждения и уже сегодня будут заниматься ремонтом.

Для его проведения потребуется отключить административные здания на участке рядом с повреждением. В пресс-службе предприятия уточнили, что это необходимо для быстрого устранения повреждения.

«Несмотря на проведение работ, отопление и горячее водоснабжение (ГВС) сохраняются. Мы гарантируем, что наши специалисты сделают все возможное, чтобы работы были проведены качественно и в кратчайшие сроки!» — заверили в «Тепловой компании».

Ранее Город55 писал о серьезной коммунальной аварии в двухэтажном доме по улице 7-я Линия, 181. Она произошла еще в ноябре 2023 года. По этой причине у жильцов в подъезде образовался пар, который сочится сквозь половицы и в квартирах первого этажа.

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#Омск#Омская область#Теплосети#Тепловая компания#Новости#Отключение#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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