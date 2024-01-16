Возможны отключения. На теплосетях городка Нефтяников случилась коммунальная авария

Ранее Город55 писал о серьезной коммунальной аварии в двухэтажном доме по улице 7-я Линия, 181. Она произошла еще в ноябре 2023 года. По этой причине у жильцов в подъезде образовался пар, который сочится сквозь половицы и в квартирах первого этажа.