Возможны отключения. На теплосетях городка Нефтяников случилась коммунальная авария

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
На трубопроводе тепловых сетей подземной прокладки по улице Химиков, 52 случилось повреждение. Накануне, 15 января, туда выехали рабочие «Тепловой компании» и откачали воду. Они определили место повреждения и уже сегодня будут заниматься ремонтом.
Для его проведения потребуется отключить административные здания на участке рядом с повреждением. В пресс-службе предприятия уточнили, что это необходимо для быстрого устранения повреждения.
«Несмотря на проведение работ, отопление и горячее водоснабжение (ГВС) сохраняются. Мы гарантируем, что наши специалисты сделают все возможное, чтобы работы были проведены качественно и в кратчайшие сроки!» — заверили в «Тепловой компании».
Ранее Город55 писал о серьезной коммунальной аварии в двухэтажном доме по улице 7-я Линия, 181. Она произошла еще в ноябре 2023 года. По этой причине у жильцов в подъезде образовался пар, который сочится сквозь половицы и в квартирах первого этажа.