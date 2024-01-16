В Сочи риэлторы продают фейковую недвижимость

Компании «Циан» и «Домклик» также лидируют по размещению поддельных объявлений. Особенно указывается на неактуальную информацию о ценах на недвижимость. Тем не менее, стоит отметить, что цены на некоторые объекты в этих агентствах действительно могут быть ниже рыночных.