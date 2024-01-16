В Сочи риэлторы продают фейковую недвижимость

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Агентства недвижимости, используя нечестные методы, размещают объявления с неправдивыми ценами, чтобы привлечь клиентов, пишет ФедералПресс.
По словам вице-президента гильдии риэлторов Сочи Юлии Усачевой, более 80% объявлений о продаже недвижимости вызывают подозрения в мошенничестве. Чтобы справиться с этой проблемой, была создана специальная рабочая группа, которая активно работает над выявлением и устранением таких объявлений.
СМИ отмечают, что больше всего фейковых объявлений можно найти на популярном сайте «Авито». В настоящее время единственным доступным методом борьбы с этим является возможность пользователей жаловаться на ложные объявления через специальную кнопку «пожаловаться».
Компании «Циан» и «Домклик» также лидируют по размещению поддельных объявлений. Особенно указывается на неактуальную информацию о ценах на недвижимость. Тем не менее, стоит отметить, что цены на некоторые объекты в этих агентствах действительно могут быть ниже рыночных.
Важно также обратить внимание на риски покупки самостроя в Сочи, который может оказаться непригодным для проживания из-за возможной сноски. Несмотря на предупреждение о возможном уголовном наказании для риэлторов к 2023 году, эта проблема до сих пор актуальна.
Стоит отметить, что под руководством мэра Сочи Копайгородского в городе уже приняли новый Генеральный план развития до 2044 года.