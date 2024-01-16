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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Сочи риэлторы продают фейковую недвижимость

16 января 2024, 10:35
В Сочи столкнулись с серьезной проблемой — распространение ложных объявлений о продаже недвижимости, которые вводят покупателей в заблуждение относительно стоимости аренды или покупки.

Агентства недвижимости, используя нечестные методы, размещают объявления с неправдивыми ценами, чтобы привлечь клиентов, пишет ФедералПресс.

По словам вице-президента гильдии риэлторов Сочи Юлии Усачевой, более 80% объявлений о продаже недвижимости вызывают подозрения в мошенничестве. Чтобы справиться с этой проблемой, была создана специальная рабочая группа, которая активно работает над выявлением и устранением таких объявлений.

СМИ отмечают, что больше всего фейковых объявлений можно найти на популярном сайте «Авито». В настоящее время единственным доступным методом борьбы с этим является возможность пользователей жаловаться на ложные объявления через специальную кнопку «пожаловаться».

Компании «Циан» и «Домклик» также лидируют по размещению поддельных объявлений. Особенно указывается на неактуальную информацию о ценах на недвижимость. Тем не менее, стоит отметить, что цены на некоторые объекты в этих агентствах действительно могут быть ниже рыночных.

Важно также обратить внимание на риски покупки самостроя в Сочи, который может оказаться непригодным для проживания из-за возможной сноски. Несмотря на предупреждение о возможном уголовном наказании для риэлторов к 2023 году, эта проблема до сих пор актуальна.

Стоит отметить, что под руководством мэра Сочи Копайгородского в городе уже приняли новый Генеральный план развития до 2044 года.

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