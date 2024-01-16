Убил из неприязни. Омич задушил 78-летнюю женщину в ее квартире и попался полиции

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По факту преступления региональный СУ СКР уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 12 января неоднократно судимый 32-летний омич задушил 78-летнюю пенсионерку из личной неприязни. На месте преступления он был пойман с поличным и задержан. После следователи провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые доказательства.
Сейчас мужчина заключен под стражу, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального следкома.