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Суд в Бийске вынес решение по делу о массовой гибели пчел

16 января 2024, 10:31
В городе Бийске Алтайского края было вынесено решение суда по делу о гибели множества пчел на пасеке из-за неправильного использования химикатов местным фермером.

Согласно информации, фермеру пришлось возместить более 7 миллионов рублей ущерба. Иск о возмещении ущерба был подан в суд восемью местными жителями, которые стали свидетелями массовой гибели пчел после обработки полей химикатами. Суд установил, что фермер использовал пестициды с нарушением санитарных норм, включая отсутствие указания границ земельных участков, которые должны были быть обработаны химикатами, пишет ФедералПресс.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения экологических норм и правил в сельском хозяйстве. Гибель пчел — важных опылителей сельскохозяйственных культур — наносит серьезный ущерб экосистеме и сельскому хозяйству в целом.

Решение суда напоминает о необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Вместе с тем, в городе Норильске экологическими проблемами занимаются даже без предписаний суда — там еще осенью была запущена серная программа.

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