Суд в Бийске вынес решение по делу о массовой гибели пчел

Согласно информации, фермеру пришлось возместить более 7 миллионов рублей ущерба. Иск о возмещении ущерба был подан в суд восемью местными жителями, которые стали свидетелями массовой гибели пчел после обработки полей химикатами. Суд установил, что фермер использовал пестициды с нарушением санитарных норм, включая отсутствие указания границ земельных участков, которые должны были быть обработаны химикатами, пишет ФедералПресс.