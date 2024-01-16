Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Согласно информации, фермеру пришлось возместить более 7 миллионов рублей ущерба. Иск о возмещении ущерба был подан в суд восемью местными жителями, которые стали свидетелями массовой гибели пчел после обработки полей химикатами. Суд установил, что фермер использовал пестициды с нарушением санитарных норм, включая отсутствие указания границ земельных участков, которые должны были быть обработаны химикатами, пишет ФедералПресс.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения экологических норм и правил в сельском хозяйстве. Гибель пчел — важных опылителей сельскохозяйственных культур — наносит серьезный ущерб экосистеме и сельскому хозяйству в целом.
Решение суда напоминает о необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Вместе с тем, в городе Норильске экологическими проблемами занимаются даже без предписаний суда — там еще осенью была запущена серная программа.