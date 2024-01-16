Стартовал процесс перерегистрации головной компании Тинькофф TCS Group из Кипра в РФ

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:22
Также акционеры TCS Group утвердили внесенные в устав поправки, благодаря которым группа может действовать в отличной от Кипра юрисдикции. Компания запускает процесс отмены регистрации на Кипре и начинает перерегистрацию в РФ. Это также получило одобрение владельцев акций группы, пишут «Новые известия».
Последующие действия по редомициляции тоже получили одобрение акционеров. На внеочередном собрании был кворум, необходимый для принятия решений, сообщает компания.
Значит, TCS Group продолжает свою эффективную корпоративную управленческую практику в условиях многочисленных препятствий, учиненных иностранным менеджментом для торможения российского предпринимательства и принятия решений по активам РФ.
Сообщается, что в пользу процедуры редомициляции группы выступил и основной акционер TCS — «Интеррос» Владимира Потанина, владеющий 35% акций компании.
TCS не предоставляет сведения о том, где произойдет перерегистрация. Это может быть Калининград или Владивосток (оба города являются специальными административными районами — САР).
На Дальний Восток — в САР на острове Русский — уже переехали компании группы «Интеррос». Представитель «Интерроса» подчеркнул, что примеры редомициляции в САР зарубежных структур компаний из России продемонстрировали эффективность и позволили сохранить капитализацию и структуру организаций. Они показали эффективность корпоративного управления и сохранили права отечественных и зарубежных инвесторов.
По информации, предоставленной Минэкономразвития на конец прошлого года, за время существования САР в них зарегистрировались 328 участников. В 2023 году в САР на острова Октябрьский и Русский переместились более 150 организаций, в том числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в САР России одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» также направляет необходимые документы о смене юрисдикции, такими же планами поделился Ozon.