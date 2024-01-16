Стартовал процесс перерегистрации головной компании Тинькофф TCS Group из Кипра в РФ

По информации, предоставленной Минэкономразвития на конец прошлого года, за время существования САР в них зарегистрировались 328 участников. В 2023 году в САР на острова Октябрьский и Русский переместились более 150 организаций, в том числе ВК, United Medical Group (EMC) и новая холдинговая компания HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в САР России одобрили акционеры Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» также направляет необходимые документы о смене юрисдикции, такими же планами поделился Ozon.