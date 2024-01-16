С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Городское УДХБ ищет подрядчика для омолаживающей обрезки деревьев на территории Центрального округа Омска. Речь идет об участке улицы Багратиона — от улицы Челюскинцев до 2-й Барнаульской. За обрезку 100 деревьев готовы заплатить 500 тысяч рублей.
На оказание услуг у подрядчика будет 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Соответствующее решение об обрезке, как утверждается в техническом задании, было принято «зеленой комиссией».
«Цель использования услуги: предотвращение угрозы жизни граждан, обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества, а также коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) и создание эстетичной формы кроны зеленым насаждениям», — говорится в проекте контракта.
Подрядчику необходимо будет фотографировать каждое дерево до, в процессе и после обрезки, а после вывезти ветки и иной мусор в тепличный комплекс на Разъездной, 14.
Напомним, что в конце прошлого года в Омске вырубили огромную ель на территории бывшего кинотеатра «Сатурн». Здесь собираются строить новый торговый комплекс.