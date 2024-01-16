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С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре

16 января 2024, 05:15
Фото: Город55
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Омское УДХБ потратит полмиллиона рублей на обрезку сотни деревьев в Амуре

Деревья, попавшие под обрезку, произрастают на улице Багратиона.

Городское УДХБ ищет подрядчика для омолаживающей обрезки деревьев на территории Центрального округа Омска. Речь идет об участке улицы Багратиона — от улицы Челюскинцев до 2-й Барнаульской. За обрезку 100 деревьев готовы заплатить 500 тысяч рублей.

На оказание услуг у подрядчика будет 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Соответствующее решение об обрезке, как утверждается в техническом задании, было принято «зеленой комиссией».

«Цель использования услуги: предотвращение угрозы жизни граждан, обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества, а также коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) и создание эстетичной формы кроны зеленым насаждениям», — говорится в проекте контракта.

Подрядчику необходимо будет фотографировать каждое дерево до, в процессе и после обрезки, а после вывезти ветки и иной мусор в тепличный комплекс на Разъездной, 14.

Напомним, что в конце прошлого года в Омске вырубили огромную ель на территории бывшего кинотеатра «Сатурн». Здесь собираются строить новый торговый комплекс.

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#Общество#Омск#Деревья#Госзакупки#Новости#УДХБ#Обрезка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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