Розыск продолжается. Полицейские ищут омича, подозреваемого в краже телефона

Известно, что неизвестный мужчина похитил телефон из магазина электроники на улице Бетховена, с тех пор его местонахождение неизвестно. По предварительным данным полицейских, он украл мобильное устройство, которое стояло на открытой витрине. Сумма ущерба составила 3400 рублей.