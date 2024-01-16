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Полицейские продолжают разыскивать омича, подозреваемого в краже телефона

Розыск продолжается. Полицейские ищут омича, подозреваемого в краже телефона

16 января 2024, 03:44
Фото: 1MI

Полицейские продолжают разыскивать омича, подозреваемого в краже телефона

Поисками занимаются сотрудники отдела №3 УМВД России, первое объявление о розыске было опубликовано еще в конце прошлого года.

Известно, что неизвестный мужчина похитил телефон из магазина электроники на улице Бетховена, с тех пор его местонахождение неизвестно. По предварительным данным полицейских, он украл мобильное устройство, которое стояло на открытой витрине. Сумма ущерба составила 3400 рублей.

В деле есть и зацепки. Злоумышленник попал на записи с камер видеонаблюдения, фотографии были опубликованы в группе УМВД в соцсети.

«Если вы узнали гражданина, запечатленного на фотографии, или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-20-72, 8-908-807-46-86 или 102», — обратились к омичам в пресс-службе УМВД России по Омской области.
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#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Розыск по делу#Кражи#Анастасия Баянова#Разыскивают
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