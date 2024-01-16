РЭО: Производители искусственных елок несут ответственность за их утилизацию

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Решение включить ПВХ-елки в список товаров РОП было принято правительством. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, искусственные ели относятся к группе пластмассовых изделий, по которым текущий норматив утилизации составляет ноль процентов, но будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году, сообщает 56orb.ru.
Буцаев отметил, что ставка экосбора на искусственные ели составляет 3844 рубля за тонну. Таким образом, в этом году реформа РОП не повлияет на цены на искусственные ели, а в 2025 году они увеличатся не более чем на 0,06% при текущих условиях. Это изменение будет почти незаметным для покупателей. подчеркнул он. Кроме того, по его словам, включение ПВХ-елок в список РОП стимулирует строительство объектов для сбора полимерных елок и их переработки. Новые меры будут способствовать поиску альтернативы пластиковым елкам, так как экосбор будет ниже для елок, сделанных из материалов, которые легче перерабатывать.
Уточняется, что вес одной искусственной елки составляет около пяти килограммов, что означает, что в одной тонне содержится примерно 200 искусственных елок. Утилизаторы должны будут заплатить 3844 рубля за их утилизацию, то есть около 20 рублей за одну елку.
По словам Дениса Буцаева, искусственные елки часто изготавливаются из материалов, которые выделяют вредные соединения при нагреве. Кроме того, в 90% случаев они оказываются на полигонах для захоронения отходов. Включение их в список РОП будет стимулировать производителей делать такую продукцию из более экологичных материалов, например из нейтральных полимеров или с использованием целлюлозосодержащих продуктов.
РЭО также призывает сдавать на переработку живые ели. В этом году для удобства сдачи новогодних деревьев компания создала единую карту пунктов сбора в приложении «Уберу».