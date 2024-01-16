РЭО: Производители искусственных елок несут ответственность за их утилизацию

Буцаев отметил, что ставка экосбора на искусственные ели составляет 3844 рубля за тонну. Таким образом, в этом году реформа РОП не повлияет на цены на искусственные ели, а в 2025 году они увеличатся не более чем на 0,06% при текущих условиях. Это изменение будет почти незаметным для покупателей. подчеркнул он. Кроме того, по его словам, включение ПВХ-елок в список РОП стимулирует строительство объектов для сбора полимерных елок и их переработки. Новые меры будут способствовать поиску альтернативы пластиковым елкам, так как экосбор будет ниже для елок, сделанных из материалов, которые легче перерабатывать.