После вмешательства генпрокурора РФ омский дом подключили к газоснабжению

Кроме того, в Колосовском районе по жалобе супруги участника СВО в дом провели центральное отопление, а в деревне Большекулачье, расположенной в Омском муниципальном районе по требованию прокурора муниципалитет смонтировал локальную станцию очистки воды. Ее стоимость — 3,4 миллиона рублей. Изменения затронули и Горьковский район: там были произведены очистка и ремонт общественных колодцев.