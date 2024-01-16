После вмешательства генпрокурора РФ омский дом подключили к газоснабжению

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Так, по его поручению, были решены проблемы в нескольких районах Омской области. Например, после прокурорского вмешательства омский дом, в котором проживает семья участника СВО, был подключен к сети газоснабжения в рамках программы догазификации.
Кроме того, в Колосовском районе по жалобе супруги участника СВО в дом провели центральное отопление, а в деревне Большекулачье, расположенной в Омском муниципальном районе по требованию прокурора муниципалитет смонтировал локальную станцию очистки воды. Ее стоимость — 3,4 миллиона рублей. Изменения затронули и Горьковский район: там были произведены очистка и ремонт общественных колодцев.