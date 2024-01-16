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После вмешательства генпрокурора РФ омский дом подключили к газоснабжению

16 января 2024, 04:49
Фото: Midjourney
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После вмешательства генпрокурора РФ дом участника СВО оборудовали газом

Проверки по беспокоящим жителей региона вопросам были проведены после личного обращения к заместителю генпрокурора РФ.

Так, по его поручению, были решены проблемы в нескольких районах Омской области. Например, после прокурорского вмешательства омский дом, в котором проживает семья участника СВО, был подключен к сети газоснабжения в рамках программы догазификации.

Кроме того, в Колосовском районе по жалобе супруги участника СВО в дом провели центральное отопление, а в деревне Большекулачье, расположенной в Омском муниципальном районе по требованию прокурора муниципалитет смонтировал локальную станцию очистки воды. Ее стоимость — 3,4 миллиона рублей. Изменения затронули и Горьковский район: там были произведены очистка и ремонт общественных колодцев.

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#Омск#Омская область#Газ#Газификация#Новости#Газоснабжение#Боец СВО#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Анастасия Баянова
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