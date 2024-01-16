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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Актриса омского театра сыграла одну из главных ролей в фильме «Воздух»

Омская актриса сыграла одну из главных ролей в художественном фильме «Воздух»

16 января 2024, 10:34
Фото: Проспект Культуры

Актриса омского театра сыграла одну из главных ролей в фильме «Воздух»

Картина рассказывает о жизни девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны.

Режиссер художественного фильма — Алексей Герман-младший. Картина выходит в прокат 18 января, одну их главных ролей в ней сыграла актриса Омского академического театра драмы Кристина Лапшина. Съемки фильма заняли почти три года.

«Воздух» — это военная драма о советских летчицах времен Великой Отечественной войны, которым ежедневно приходилось доказывать, что они не хуже мужчин.

Специальный показ фильма с творческим прологом о летчицах Великой Отечественной войны и участием Кристины Лапшиной пройдет 22 января в 18:10 в кинотеатре «Маяковский».

Фото: Проспект Культуры
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