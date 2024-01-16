Омская актриса сыграла одну из главных ролей в художественном фильме «Воздух»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Режиссер художественного фильма — Алексей Герман-младший. Картина выходит в прокат 18 января, одну их главных ролей в ней сыграла актриса Омского академического театра драмы Кристина Лапшина. Съемки фильма заняли почти три года.
«Воздух» — это военная драма о советских летчицах времен Великой Отечественной войны, которым ежедневно приходилось доказывать, что они не хуже мужчин.
Специальный показ фильма с творческим прологом о летчицах Великой Отечественной войны и участием Кристины Лапшиной пройдет 22 января в 18:10 в кинотеатре «Маяковский».