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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Нужно ли начинать день со стакана воды с лимоном: мнение гастроэнтеролога

16 января 2024, 12:24
Многим известно, что вода с лимоном якобы способствует быстрому похудению, улучшает работу пищеварительной системы и укрепляет иммунитет. Однако гастроэнтеролог Екатерина Кашух опровергает эти утверждения и объясняет, что научных исследований, подтверждающих пользу лимонной воды, пока нет.

Один из аргументов, который часто приводится в пользу этой привычки — это возможность активизировать пищеварение и ускорить обмен веществ. Однако врач утверждает, что важность воды для нормального пищеварения обусловлена ее способностью размягчать пищу и способствовать ее перевариванию, а лимон здесь не играет роли, пишет Pravda.Ru.

Тем не менее, лимонная вода может содержать витамин С, который действительно является важным для здоровья человека. Витамин С участвует в метаболизме железа, выработке коллагена и усвоении других витаминов. Однако количество витамина С в воде с лимоном невелико, поэтому будет проще и полезнее съесть несколько мандаринов или употребить другие ягоды и фрукты, богатые антиоксидантами.

Еще одним доводом в пользу лимонной воды является ее способность снижать артериальное давление. Но врач предупреждает, что повышенное давление — это симптом нарушений в организме, и его необходимо обсудить с врачом для подбора эффективного лечения.

Также говорится о способности лимонной воды регулировать кислотно-щелочной баланс. Однако здоровый организм самостоятельно способен поддерживать этот баланс, и если он нарушен, необходимо проконсультироваться с врачом.

В итоге, добавление лимона в воду — дело вкуса. Если человеку не нравится пить простую воду, можно добавить пару долек лимона, свежий огурец или несколько листиков мяты. Однако стоит помнить, что лимон может быть противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, а избыток витамина С может вызвать расстройство желудка.

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