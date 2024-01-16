Нужно ли начинать день со стакана воды с лимоном: мнение гастроэнтеролога

Тем не менее, лимонная вода может содержать витамин С, который действительно является важным для здоровья человека. Витамин С участвует в метаболизме железа, выработке коллагена и усвоении других витаминов. Однако количество витамина С в воде с лимоном невелико, поэтому будет проще и полезнее съесть несколько мандаринов или употребить другие ягоды и фрукты, богатые антиоксидантами.