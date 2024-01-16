На МСП.РФ запустили сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Пользователям будет доступно сравнение по нескольким параметрам на разных площадках и не только. Также они смогут получать спецусловия от маркетплейсов на продвижение и оформление карточек товаров. Помимо этого, сервис предоставляет подборку региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, передает ria.ru.
Например, бизнесмены из Татарстана могут безвозмездно получить помощь с размещением товаров на одном из маркетплейсов. В Ивановской области предлагается помощь с продвижением товара при условии софинансирования. В Москве предоставляются консультации по запуску бизнес-страниц в социальных сетях.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич видит колоссальный рост новых регистраций бизнеса в онлайн-торговле. В 2023 году зарегистрированы 152 000 заявок. Кроме специализированных мер поддержки авторизированные пользователи МСП.РФ получают доступ к бонусам и скидкам. Например, одна из площадок предоставляет скидку на размещение товара на верхних позициях, а другая даёт бонусы на продвижение.
Сервис также содержит инструкции от экспертов площадок по вопросам, связанным с онлайн-торговлей. Они касаются стратегий продвижения, аналитики, логистики и других важных вопросов.
В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, “Авито”, соцсетью “ВКонтакте”, “Ярмаркой Мастеров”, “Мегамаркетом”, “Профи.ру”. Эти площадки прошли отбор КМСП и готовы помогать бизнесменам запускать и развивать свой бизнес в онлайн-продажах.