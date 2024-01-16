На МСП.РФ запустили сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

Пользователям будет доступно сравнение по нескольким параметрам на разных площадках и не только. Также они смогут получать спецусловия от маркетплейсов на продвижение и оформление карточек товаров. Помимо этого, сервис предоставляет подборку региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, передает ria.ru.