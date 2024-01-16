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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Москвичей предупредили о приближающихся интенсивных снегопадах

16 января 2024, 11:07
В Москве и Подмосковье ожидается снегопад, который продлится неделю. Синоптики предупреждают жителей о грядущих интенсивных осадках. Наибольшее количество снега ожидается в четверг и пятницу, пишет Pravda.Ru.

До этого времени выпадет небольшое количество снега, не превышающее 5 миллиметров. Однако ближе к концу недели погода ухудшится. Ожидается, что в Москве на выходных выпадет около 15 миллиметров осадков. В четверг также будет сильный ветер, достигающий скорости до 20 метров в секунду, сопровождающийся метелью. За всю неделю в Москве выпадет около 50 миллиметров осадков, что составляет примерно 40% месячной нормы. Жителям стоит принять меры для поддержания комфорта и безопасности.

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