Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Мэр Копайгородский представил яркую культурную программу Года семьи в Сочи

Мэр Копайгородский представил яркую культурную программу Года семьи в Сочи

16 января 2024, 13:02
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
По словам мэра Алексея Копайгородского, наступивший 2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи. В этой связи в Сочи готовится обширная культурная программа для сочинцев и гостей города всех возрастов об истории, культуре и традициях.

Мэр Алексей Копайгородский провел расширенное совещание. Глава города поручил все планы и мероприятия прорабатывать детально на оргкомитетах: от обучения добровольцев и до обеспечения безопасности и транспортной логистики. Об этом Алексей Сергеевич сообщил в своем телеграм-канале.

Уже известно, какие именитые гости посетят южный город в этом году. Так, по традиции Сочи примет фестивали Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Мероприятия пройдут на крупных площадках города — в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и Зале органной и камерной музыки.

Продолжится серия международных кинофестивалей «Победили вместе» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры. А также впервые в Сочи состоится фестиваль «КиноБраво», в котором примут участие страны БРИКС и Глобального Юга.

Кроме того, отметил мэр Алексей Копайгородский, уже полным ходом идет подготовка к таким знаковым для города событиям, как празднование десятилетия зимних Олимпийских игр в Сочи, которое состоится в феврале, и Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на март.

Афиша культурных событий на предстоящий год уже готова и будет размещена на портале «Визит-Сочи» В данный момент он обновляется и будет перезапущен, чтобы сочинцы и гости курорта были в курсе всех происходящих в городе событий. Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что город и дальше будет развиваться как крупный туристический центр России.

Ранее «Новые известия» писали о том, как преобразился Сочи с приходом мэра Копайгородского.

#Сочи#Мэр#Копайгородский Алексей Сергеевич
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01