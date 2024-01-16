Мэр Копайгородский представил яркую культурную программу Года семьи в Сочи

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Мэр Алексей Копайгородский провел расширенное совещание. Глава города поручил все планы и мероприятия прорабатывать детально на оргкомитетах: от обучения добровольцев и до обеспечения безопасности и транспортной логистики. Об этом Алексей Сергеевич сообщил в своем телеграм-канале.
Уже известно, какие именитые гости посетят южный город в этом году. Так, по традиции Сочи примет фестивали Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Мероприятия пройдут на крупных площадках города — в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и Зале органной и камерной музыки.
Продолжится серия международных кинофестивалей «Победили вместе» при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры. А также впервые в Сочи состоится фестиваль «КиноБраво», в котором примут участие страны БРИКС и Глобального Юга.
Кроме того, отметил мэр Алексей Копайгородский, уже полным ходом идет подготовка к таким знаковым для города событиям, как празднование десятилетия зимних Олимпийских игр в Сочи, которое состоится в феврале, и Всемирный фестиваль молодежи, запланированный на март.
Афиша культурных событий на предстоящий год уже готова и будет размещена на портале «Визит-Сочи» В данный момент он обновляется и будет перезапущен, чтобы сочинцы и гости курорта были в курсе всех происходящих в городе событий. Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что город и дальше будет развиваться как крупный туристический центр России.
Ранее «Новые известия» писали о том, как преобразился Сочи с приходом мэра Копайгородского.