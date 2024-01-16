Мэр Копайгородский представил яркую культурную программу Года семьи в Сочи

Афиша культурных событий на предстоящий год уже готова и будет размещена на портале «Визит-Сочи» В данный момент он обновляется и будет перезапущен, чтобы сочинцы и гости курорта были в курсе всех происходящих в городе событий. Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что город и дальше будет развиваться как крупный туристический центр России.