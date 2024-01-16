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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 12:16

Как сохранить волосы при начавшемся облысении: советы врача-косметолога

16 января 2024, 11:33
Врач Мария Лушкина поделилась советами о том, как сохранить волосы при начале облысения. Она объяснила, что главными факторами облысения у мужчин являются генетика и гормональный баланс.

Врач отметила, что полностью остановить процесс облысения невозможно, но есть несколько способов укрепить оставшиеся волосы и сделать их здоровее, пишет Pravda.Ru.

Медицинские препараты, такие как Миноксидил и Финастерид, могут помочь замедлить процесс облысения и стимулировать рост новых волос. Кроме того, некоторые шампуни и бальзамы содержат кофеин, биотин и другие питательные компоненты, которые могут укрепить волосы и улучшить их состояние. Но врач подчеркивает, что эти средства должны быть использованы в сочетании с другими методами, чтобы добиться заметного результата.

Врач напомнила, что правильное питание играет важную роль в росте новых волос. Она рекомендует употреблять продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витаминами группы B, железом и цинком, которые положительно влияют на здоровье волос и кожи.

Кроме того, массаж кожи головы может улучшить кровообращение в области волосяных фолликулов, что способствует росту здоровых волос. Врач советует проводить массаж регулярно для достижения наилучших результатов.

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