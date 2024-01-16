Как сохранить волосы при начавшемся облысении: советы врача-косметолога

Медицинские препараты, такие как Миноксидил и Финастерид, могут помочь замедлить процесс облысения и стимулировать рост новых волос. Кроме того, некоторые шампуни и бальзамы содержат кофеин, биотин и другие питательные компоненты, которые могут укрепить волосы и улучшить их состояние. Но врач подчеркивает, что эти средства должны быть использованы в сочетании с другими методами, чтобы добиться заметного результата.