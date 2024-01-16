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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

И в Омске тоже. Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети

16 января 2024, 09:01
Фото: Город55
иллюстрация

Пользователи «ВКонтакте» из Омской области столкнулись с массовым сбоем соцсети

Представители сервиса не дают точных сроков по восстановлению доступа ко всем разделам.

Сегодня, 16 января, в социальной сети «ВКонтакте» произошел массовой сбой. Пользователи заметили, что мобильное приложение долго загружается. В браузере же при открытии некоторых разделов не отображается страница.

Согласно данным сайта «Сбой.рф», проблемы беспокоят жителей сразу нескольких регионов. Больше всего жалоб поступает от москвичей и петербуржцев. В Омской области проблемы с социальной сетью имеются у 1% пользователей.

Количество жалоб на момент публикации уже достигло 6,4 тыс штук. Представители «ВКонтакте» подтвердили сбой и сказали, что работают над тем, чтобы доступ был восстановлен.

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#Общество#Омская область#ВКонтакте#Новости#Сбой#Вк#Алина Ясинская#Сбой в работе
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