И в Омске тоже. Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем соцсети

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:04
Сегодня, 16 января, в социальной сети «ВКонтакте» произошел массовой сбой. Пользователи заметили, что мобильное приложение долго загружается. В браузере же при открытии некоторых разделов не отображается страница.
Согласно данным сайта «Сбой.рф», проблемы беспокоят жителей сразу нескольких регионов. Больше всего жалоб поступает от москвичей и петербуржцев. В Омской области проблемы с социальной сетью имеются у 1% пользователей.
Количество жалоб на момент публикации уже достигло 6,4 тыс штук. Представители «ВКонтакте» подтвердили сбой и сказали, что работают над тем, чтобы доступ был восстановлен.