Хоценко объявил результаты заочного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Об итогах дистанционного этапа проекта рассказал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что это значимое событие для региона, так как Омская область стала первой в СФО, кто решился на проведение такого конкурса.
«Сегодня самая большая сложность у руководителей — это кадры. И в здравоохранении, и в образовании, и в целом в социальной сфере. Конечно, сфера госмуниципального управления не является исключением. Я прямо говорю, что мы ищем людей. Мы ищем людей небезразличных, ответственных, желающих работать, делать, брать на себя ответственность и, в случае достижения результата, гордиться этим. Таких людей мы обязательно будем поддерживать», — подчеркнул Хоценко.
Губернатор также отметил, что участие в таких проектах, как «Омская область: ПРОдвижение» дает широкие возможности для самореализации и в кадровом конкурсе, и в получении образования, и также в профессиональной сфере.
«Главное — не сидеть сложа руки, а управлять своей судьбой, самостоятельно принимать решения для своего будущего. Как 8 224 участника, которые решили поучаствовать в конкурсе. Да, не все прошли в финал, но на то это и конкурс. Конкурс у нас серьезный, как в лучших вузах страны — 37 человек на место», — добавил глава региона.
Согласно предварительным итогам, в финал проекта прошли 222 человека из 8 регионов России и 1 из Германии, однако запланировано еще несколько контрольно-проверочных мероприятий, которые окончательно определят 50 победителей.
Кроме того, сенатор и глава наблюдательного совета конкурса Иван Евстифеев подчеркнул, что совет проекта продолжит свою деятельность и после его завершения, будет внимательно следить за судьбой финалистов и направлениями их деятельности.
«Как мы уже говорили с Виталием Павловичем, победителей все же 50, остальных мы берем в нашу „обойму“ Омской области и очень сильно надеемся, что оттуда мы будет брать ребят в наше общее дело, чтобы дальше совместно работать во благо региона. Один из вопросов, который сегодня поднимался: подтверждают ли иногородние участники, что готовы приехать? Это является обязательным условием. Мы, конечно, надеемся, что они приедут и многие, кстати, уже подтверждают свой приезд», — рассказал Иван Евстифеев.
Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 миллион рублей для развития в управленческой сфере и прохождения образовательных программ. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.
«Мы будем предлагать победителям различные позиции в органах государственной и муниципальной власти. Также мы смотрим и на финалистов, им мы будет предлагать войти в экспертный совет при губернаторе, который будет генерировать различные темы, обсуждать эссе, которые у нас по итогам предварительного этапа были загружены. Будем включать и другие дополнительные активности, чтобы они были самыми активными участниками всей жизни Омской области», — рассказал Хоценко.
Глава региона с уверенностью сказал, что ожидания от проекта оправдались. Теперь остается ждать финала, который пройдет в феврале и определит 50 лучших управленцев.