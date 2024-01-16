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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Хоценко объявил результаты заочного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Хоценко объявил результаты заочного этапа проекта «Омская область: ПРОдвижение»

16 января 2024, 13:05
Фото: Правительство Омской области
В финал кадрового конкурса прошли 223 человека, но их ждет еще одно контрольное задание, которое отберет лишь 50.

Об итогах дистанционного этапа проекта рассказал Виталий Хоценко. Губернатор отметил, что это значимое событие для региона, так как Омская область стала первой в СФО, кто решился на проведение такого конкурса.

«Сегодня самая большая сложность у руководителей — это кадры. И в здравоохранении, и в образовании, и в целом в социальной сфере. Конечно, сфера госмуниципального управления не является исключением. Я прямо говорю, что мы ищем людей. Мы ищем людей небезразличных, ответственных, желающих работать, делать, брать на себя ответственность и, в случае достижения результата, гордиться этим. Таких людей мы обязательно будем поддерживать», — подчеркнул Хоценко.

Губернатор также отметил, что участие в таких проектах, как «Омская область: ПРОдвижение» дает широкие возможности для самореализации и в кадровом конкурсе, и в получении образования, и также в профессиональной сфере.

«Главное — не сидеть сложа руки, а управлять своей судьбой, самостоятельно принимать решения для своего будущего. Как 8 224 участника, которые решили поучаствовать в конкурсе. Да, не все прошли в финал, но на то это и конкурс. Конкурс у нас серьезный, как в лучших вузах страны — 37 человек на место», — добавил глава региона.

Согласно предварительным итогам, в финал проекта прошли 222 человека из 8 регионов России и 1 из Германии, однако запланировано еще несколько контрольно-проверочных мероприятий, которые окончательно определят 50 победителей.

Кроме того, сенатор и глава наблюдательного совета конкурса Иван Евстифеев подчеркнул, что совет проекта продолжит свою деятельность и после его завершения, будет внимательно следить за судьбой финалистов и направлениями их деятельности.

«Как мы уже говорили с Виталием Павловичем, победителей все же 50, остальных мы берем в нашу „обойму“ Омской области и очень сильно надеемся, что оттуда мы будет брать ребят в наше общее дело, чтобы дальше совместно работать во благо региона. Один из вопросов, который сегодня поднимался: подтверждают ли иногородние участники, что готовы приехать? Это является обязательным условием. Мы, конечно, надеемся, что они приедут и многие, кстати, уже подтверждают свой приезд», — рассказал Иван Евстифеев.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 миллион рублей для развития в управленческой сфере и прохождения образовательных программ. Кроме того, они будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.

«Мы будем предлагать победителям различные позиции в органах государственной и муниципальной власти. Также мы смотрим и на финалистов, им мы будет предлагать войти в экспертный совет при губернаторе, который будет генерировать различные темы, обсуждать эссе, которые у нас по итогам предварительного этапа были загружены. Будем включать и другие дополнительные активности, чтобы они были самыми активными участниками всей жизни Омской области», — рассказал Хоценко.

Глава региона с уверенностью сказал, что ожидания от проекта оправдались. Теперь остается ждать финала, который пройдет в феврале и определит 50 лучших управленцев.

Фото: Правительство Омской области
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