Еще тушат. В омском ТЦ «АТ-Маркет» эвакуировали больше 400 человек из-за пожара

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В региональном МЧС рассказали о пожаре на территории Ленинского округа. Спасатели получили сообщение в 13:41. По предварительным данным, площадь возгорания составила 4 кв м.
Пожар случился в ТЦ «АТ-Маркет» на 6-й Станционной. Было эвакуировано 462 человека. На место выехали 40 спасателей на восьми спецмашинах. Сработала система противопожарной защиты.
Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проблема возникла в одном из потолочных светильников из-за короткого замыкания. О ликвидации пожара пока не сообщалось.