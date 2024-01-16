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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В омском ТЦ «АТ-Маркет» эвакуировали больше 400 человек из-за пожара

Еще тушат. В омском ТЦ «АТ-Маркет» эвакуировали больше 400 человек из-за пожара

16 января 2024, 11:28
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В омском ТЦ «АТ-Маркет» эвакуировали больше 400 человек из-за пожара

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В региональном МЧС рассказали о пожаре на территории Ленинского округа. Спасатели получили сообщение в 13:41. По предварительным данным, площадь возгорания составила 4 кв м.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Пожар случился в ТЦ «АТ-Маркет» на 6-й Станционной. Было эвакуировано 462 человека. На место выехали 40 спасателей на восьми спецмашинах. Сработала система противопожарной защиты.

Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проблема возникла в одном из потолочных светильников из-за короткого замыкания. О ликвидации пожара пока не сообщалось.

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#Происшествия#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Торговый центр#Новости#Алина Ясинская#Пожар в ТЦ
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