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Эксперт назвал начинку для полезных пельменей

16 января 2024, 11:09
Специалист по здоровому питанию Алексей Кабанов предупреждает о вреде слишком частого потребления мясных пельменей, особенно с содержанием говядины, баранины или свинины, пишет Pravda.Ru.

По его мнению, такая начинка может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.

Мясные продукты, включая пельмени, богаты насыщенными жирами, что может вызвать указанные проблемы при их чрезмерном употреблении. Тем не менее, пельмени — это удобный и сытный продукт, поэтому полностью отказаться от них может быть сложно. Кабанов предоставил список менее вредных вариантов пельменей.

На первом месте в этом списке стоят пельмени с растительной начинкой. Вместо мясной начинки в этих продуктах используется фарш из растительных компонентов, что позволяет снизить количество насыщенных жиров и заменить их на менее вредные ненасыщенные жиры.

На втором месте находятся пельмени с индейкой или кроликом, поскольку мясо этих животных считается пищей диетического характера и содержит меньше жиров. Кроме того, кролик и индейка могут быть хорошим выбором для детей и людей, страдающих от аллергии.

Таким образом, правильный выбор начинки может значительно уменьшить вред, который пельмени могут причинить здоровью.

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