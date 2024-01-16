Эксперт назвал начинку для полезных пельменей

Мясные продукты, включая пельмени, богаты насыщенными жирами, что может вызвать указанные проблемы при их чрезмерном употреблении. Тем не менее, пельмени — это удобный и сытный продукт, поэтому полностью отказаться от них может быть сложно. Кабанов предоставил список менее вредных вариантов пельменей.