Эксперт назвал начинку для полезных пельменей

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По его мнению, такая начинка может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.
Мясные продукты, включая пельмени, богаты насыщенными жирами, что может вызвать указанные проблемы при их чрезмерном употреблении. Тем не менее, пельмени — это удобный и сытный продукт, поэтому полностью отказаться от них может быть сложно. Кабанов предоставил список менее вредных вариантов пельменей.
На первом месте в этом списке стоят пельмени с растительной начинкой. Вместо мясной начинки в этих продуктах используется фарш из растительных компонентов, что позволяет снизить количество насыщенных жиров и заменить их на менее вредные ненасыщенные жиры.
На втором месте находятся пельмени с индейкой или кроликом, поскольку мясо этих животных считается пищей диетического характера и содержит меньше жиров. Кроме того, кролик и индейка могут быть хорошим выбором для детей и людей, страдающих от аллергии.
Таким образом, правильный выбор начинки может значительно уменьшить вред, который пельмени могут причинить здоровью.