Дефицит кадров сохранится в России и в 2024 году

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru, сообщила, что в прошлом году средний уровень конкуренции на рынке труда в России составил 3,5 пункта, то есть на каждую вакансию приходилось 3,5 резюме. Летом и осенью этот показатель снижался до 3,2, пишет RuNews24.ru.
«Это самый высокий уровень конкуренции за всю историю», — добавила Никифорова.
Представитель hh.ru пояснила, что сейчас мы столкнулись с так называемым «жестким рынком труда», когда работодатели борются не за привлекательные вакансии, а за соискателей. Иными словами, они делают все возможное, чтобы привлечь сотрудников.
Дефицит кадров затрагивает все «человекоемкие» отрасли, начиная от розничной торговли и заканчивая сельским хозяйством. Также нехватка кадров затрагивает рабочие специальности, такие как токари, дворники, слесари и другие.
Сегодня работодатели ждут выпускников учебных заведений с рабочими профессиями прямо у дверей, но даже это не помогает удовлетворить потребность.
«Количество вакансий на конец зимы 2023 года выросло на 106% по сравнению с январем 2021 года, а количество резюме только на 30%. Разрыв между спросом и предложением огромный», — подводит итог эксперт.