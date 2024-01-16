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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Дефицит кадров сохранится в России и в 2024 году

16 января 2024, 11:55
Ситуация с кадрами на российском рынке труда остается сложной. В следующем году, в 2024 году, дефицит кадров будет продолжаться. Главная причина этого — непростая демографическая обстановка. Многие работодатели стремятся увеличить штат своих компаний и предприятий.

Екатерина Никифорова, руководитель пресс-службы hh.ru, сообщила, что в прошлом году средний уровень конкуренции на рынке труда в России составил 3,5 пункта, то есть на каждую вакансию приходилось 3,5 резюме. Летом и осенью этот показатель снижался до 3,2, пишет RuNews24.ru.

«Это самый высокий уровень конкуренции за всю историю», — добавила Никифорова.

Представитель hh.ru пояснила, что сейчас мы столкнулись с так называемым «жестким рынком труда», когда работодатели борются не за привлекательные вакансии, а за соискателей. Иными словами, они делают все возможное, чтобы привлечь сотрудников.

Дефицит кадров затрагивает все «человекоемкие» отрасли, начиная от розничной торговли и заканчивая сельским хозяйством. Также нехватка кадров затрагивает рабочие специальности, такие как токари, дворники, слесари и другие.

Сегодня работодатели ждут выпускников учебных заведений с рабочими профессиями прямо у дверей, но даже это не помогает удовлетворить потребность.

«Количество вакансий на конец зимы 2023 года выросло на 106% по сравнению с январем 2021 года, а количество резюме только на 30%. Разрыв между спросом и предложением огромный», — подводит итог эксперт.

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