Дефицит кадров сохранится в России и в 2024 году

Ситуация с кадрами на российском рынке труда остается сложной. В следующем году, в 2024 году, дефицит кадров будет продолжаться. Главная причина этого — непростая демографическая обстановка. Многие работодатели стремятся увеличить штат своих компаний и предприятий.