Будет проверка. В омском ДТП снова пострадал ребенок

Напомним, что несколькими днями ранее на омских дорогах произошла еще одна авария, в которой пострадали дети. Женщина на рулем «Honda Civic» не справилась с управлением, из-за чего машина ушла в кювет, а потом перевернулась. В результате переворота водитель и пассажиры 9 и 14 лет госпитализированы.