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В ДТП на омских дорогах снова пострадал ребенок

Будет проверка. В омском ДТП снова пострадал ребенок

16 января 2024, 02:31
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ДТП на омских дорогах снова пострадал ребенок

Авария произошла вчера вечером, около 20:05, на пересечении улиц 2-я Челюскинцев и Авангардная.

После сообщения о происшествии на место выехали Госавтоинспекторы. Удалось предварительно установить, что 43-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Ford» не справилась с управлением на пересечении ул. 2-я Челюскинцев и ул. Авангардная. Она выехала на встречную полосу, где врезалась в другую машину — «Toyota» под управлением 44-летней омички.

В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летней девочке-пассажиру автомобиля «Toyota», понадобилась медицинская помощь, она госпитализирована, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что несколькими днями ранее на омских дорогах произошла еще одна авария, в которой пострадали дети. Женщина на рулем «Honda Civic» не справилась с управлением, из-за чего машина ушла в кювет, а потом перевернулась. В результате переворота водитель и пассажиры 9 и 14 лет госпитализированы.

Машина перевернулась. Из-за ДТП в Омской области пострадали двое детей
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