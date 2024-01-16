Без стыда. Омич выкрал огромного медведя из цветочного магазина на глазах у продавца

В киоск зашел мужчина и попросил собрать букет. Потом он якобы вышел за деньгами, но, вернувшись, схватил большую мягкую игрушку в виде медведя и убежал. За него невежливый «покупатель» должен был заплатить шесть тыс рублей. Как оказалось, он хотел вручить медведя подруге, но планам помешала группа задержания.