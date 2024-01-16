Без стыда. Омич выкрал огромного медведя из цветочного магазина на глазах у продавца

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В городке Нефтяников произошла кража в цветочном магазине на улице Бархатовой. Первыми на вызов приехали работники ЧОПа. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В киоск зашел мужчина и попросил собрать букет. Потом он якобы вышел за деньгами, но, вернувшись, схватил большую мягкую игрушку в виде медведя и убежал. За него невежливый «покупатель» должен был заплатить шесть тыс рублей. Как оказалось, он хотел вручить медведя подруге, но планам помешала группа задержания.
Работники ЧОПа увидели его рядом с остановкой «Кинотеатр Первомайский» и передали полицейским. На его поимку ушло немного времени. Игрушка уже находится у владельца, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Сотрудники регионального УМВД выясняют, был ли причастен мужчина к другим преступлениям, которые регистрировали в Омске. Поводом для этого послужил опыт задержанного: он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.