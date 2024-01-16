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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

иллюстрация

Без стыда. Омич выкрал огромного медведя из цветочного магазина на глазах у продавца

16 января 2024, 09:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омич выкрал огромного медведя из цветочного магазина на глазах у продавца

Мужчина намеревался подарить мягкую игрушку подруге, но его задержали почти сразу после выхода из ларька.

В городке Нефтяников произошла кража в цветочном магазине на улице Бархатовой. Первыми на вызов приехали работники ЧОПа. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В киоск зашел мужчина и попросил собрать букет. Потом он якобы вышел за деньгами, но, вернувшись, схватил большую мягкую игрушку в виде медведя и убежал. За него невежливый «покупатель» должен был заплатить шесть тыс рублей. Как оказалось, он хотел вручить медведя подруге, но планам помешала группа задержания.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Работники ЧОПа увидели его рядом с остановкой «Кинотеатр Первомайский» и передали полицейским. На его поимку ушло немного времени. Игрушка уже находится у владельца, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Сотрудники регионального УМВД выясняют, был ли причастен мужчина к другим преступлениям, которые регистрировали в Омске. Поводом для этого послужил опыт задержанного: он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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#Происшествия#Видео#Кража#Омская область#Уголовное дело#Грабеж#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Кража из магазина
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