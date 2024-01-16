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Беспилотник ударил в колокол в селе Девица Воронежской области

Беспилотник ударил в колокол в селе Девица Воронежской области

16 января 2024, 12:17
Фото: 1MI
Беспилотник столкнулся с колокольней храма в селе Девица Воронежской области, но значительного ущерба не было нанесено.

В Семилукском районе Воронежской области 16 января было найдено два беспилотных летательных аппарата. Один из них столкнулся с колокольней храма в селе Девица, пишут voronezhnews.ru.

Священник храма Архангела Михаила заверил прихожан, что нет необходимости беспокоиться, так как серьезных повреждений нет. Читательница портала «ВН» поделилась информацией, что храм будет побелен и отремонтирован, и всё вернется в норму.

Храм находится на улице Танкистов, где были обнаружены осколки беспилотной летающей техники. Утром 16 января Воронеж подвергся атаке беспилотников ВСУ.

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