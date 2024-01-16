Беспилотник ударил в колокол в селе Девица Воронежской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Семилукском районе Воронежской области 16 января было найдено два беспилотных летательных аппарата. Один из них столкнулся с колокольней храма в селе Девица, пишут voronezhnews.ru.
Священник храма Архангела Михаила заверил прихожан, что нет необходимости беспокоиться, так как серьезных повреждений нет. Читательница портала «ВН» поделилась информацией, что храм будет побелен и отремонтирован, и всё вернется в норму.
Храм находится на улице Танкистов, где были обнаружены осколки беспилотной летающей техники. Утром 16 января Воронеж подвергся атаке беспилотников ВСУ.