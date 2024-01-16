Администрация Ленинградской области отказалась организовывать купель на реке Оредеж

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Администрация Гатчинского района Ленинградской области заявила, что в этом году на реке Оредеж, где два года назад погибла женщина во время крещенских купаний, не будет организована купель, пишет «Ридус».
Девятнадцатого января 2022 года юристка из Санкт-Петербурга прыгнула в необорудованную прорубь и ушла под лед реки Оредеж, которая известна своим сильным течением. Рядом с ней были её дети, а также другие люди, которые попытались помочь, но было уже слишком поздно. Тело женщины удалось обнаружить лишь спустя девять дней. Предполагается, что смерть наступила из-за сердечного приступа, вызванного охлаждением организма.
После этой трагедии было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако многие опытные люди считают, что женщина сама поставила себя в опасность, прыгнув в необорудованную прорубь, хотя всего в одном километре от этого места находилась официально оборудованная иордань.