Администрация Ленинградской области отказалась организовывать купель на реке Оредеж

Девятнадцатого января 2022 года юристка из Санкт-Петербурга прыгнула в необорудованную прорубь и ушла под лед реки Оредеж, которая известна своим сильным течением. Рядом с ней были её дети, а также другие люди, которые попытались помочь, но было уже слишком поздно. Тело женщины удалось обнаружить лишь спустя девять дней. Предполагается, что смерть наступила из-за сердечного приступа, вызванного охлаждением организма.