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Администрация Ленинградской области отказалась организовывать купель на реке Оредеж

Администрация Ленинградской области отказалась организовывать купель на реке Оредеж

16 января 2024, 12:12
Фото: 1MI
В Ленобласти отказались организовать купель на реке Оредеж для празднования Крещения, на месте трагической гибели женщины два года назад при попытке купаться в необорудованной проруби.

Администрация Гатчинского района Ленинградской области заявила, что в этом году на реке Оредеж, где два года назад погибла женщина во время крещенских купаний, не будет организована купель, пишет «Ридус».

Девятнадцатого января 2022 года юристка из Санкт-Петербурга прыгнула в необорудованную прорубь и ушла под лед реки Оредеж, которая известна своим сильным течением. Рядом с ней были её дети, а также другие люди, которые попытались помочь, но было уже слишком поздно. Тело женщины удалось обнаружить лишь спустя девять дней. Предполагается, что смерть наступила из-за сердечного приступа, вызванного охлаждением организма.

После этой трагедии было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Однако многие опытные люди считают, что женщина сама поставила себя в опасность, прыгнув в необорудованную прорубь, хотя всего в одном километре от этого места находилась официально оборудованная иордань.

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