19-летние аферисты обманывали омских пенсионеров по телефону и попали под суд

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Дело молодых мошенников рассмотрит Калачинский городской суд Омской области, они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Следствие предполагает, что 19-летние ранее судимые обвиняемые договорились обзванивать пожилых людей и сообщать, что их родственники якобы попали в ДТП или привлечены к уголовной ответственности, а потом требовать деньги.
Так, в мае прошлого года они обманули жителей Калачинского и Тарского районов Омской области, а также Татарского района Новосибирской области более чем на 1,1 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено 25 января в открытом судебном заседании, сообщили в пресс-службе судов Омской области.