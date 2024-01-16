19-летние аферисты обманывали омских пенсионеров по телефону и попали под суд

Так, в мае прошлого года они обманули жителей Калачинского и Тарского районов Омской области, а также Татарского района Новосибирской области более чем на 1,1 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено 25 января в открытом судебном заседании, сообщили в пресс-службе судов Омской области.