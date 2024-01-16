Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Иллюстраиця

19-летние аферисты обманывали омских пенсионеров по телефону и попали под суд

16 января 2024, 13:18
Фото: Midjourney
Иллюстраиця

19-летние аферисты похитили у пенсионеров более 1 млн обманами по телефону

Злоумышленники звонили пожилым людям и требовали с них деньги якобы за проступки их родственников.

Дело молодых мошенников рассмотрит Калачинский городской суд Омской области, они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие предполагает, что 19-летние ранее судимые обвиняемые договорились обзванивать пожилых людей и сообщать, что их родственники якобы попали в ДТП или привлечены к уголовной ответственности, а потом требовать деньги.

Так, в мае прошлого года они обманули жителей Калачинского и Тарского районов Омской области, а также Татарского района Новосибирской области более чем на 1,1 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено 25 января в открытом судебном заседании, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Мошенники-миллионеры. За первые две недели года омичи отдали аферистам почти 20 млн
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
Подпишитесь
Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 07:18
Синоптик рассказала омичам, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни
Вчера, 12:22
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
Сегодня, 05:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
Сегодня, 08:44
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
Сегодня, 05:15
Пока предварительно. В Омской области хотят организовать 38 купелей на Крещение
Сегодня, 08:01