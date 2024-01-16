15 тысяч случаев за неделю. По Омской области продолжает распространяться ОРВИ

Так, за вторую неделю 2024 года в Омской области зарегистрировано 15 075 случаев ОРВИ. В первую очередь, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и ковида. Среди циркулирующих вирусов 89% составляет вирус гриппа А, 2,3% — вирус гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии же составили 6,3%, а вирусы новой коронавирусной инфекции — 2,3%.