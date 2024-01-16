15 тысяч случаев за неделю. По Омской области продолжает распространяться ОРВИ

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Так, за вторую неделю 2024 года в Омской области зарегистрировано 15 075 случаев ОРВИ. В первую очередь, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и ковида. Среди циркулирующих вирусов 89% составляет вирус гриппа А, 2,3% — вирус гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии же составили 6,3%, а вирусы новой коронавирусной инфекции — 2,3%.
Чтобы сократить заболеваемость, в Роспотребнадзоре призывают не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, а обращаться к врачу и соблюдать профилактические меры.
«Обращаем Ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — обратились к жителям региона в пресс-службе омского Роспотребнадзора.
Сейчас ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле.