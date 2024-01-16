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15 тысяч случаев за неделю. По Омской области продолжает распространяться ОРВИ

16 января 2024, 11:00
Фото: Midjourney
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По Омской области продолжает стремительно распространяться ОРВИ

Лабораторные исследования показали, что массовая заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и ковида.

Так, за вторую неделю 2024 года в Омской области зарегистрировано 15 075 случаев ОРВИ. В первую очередь, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа и ковида. Среди циркулирующих вирусов 89% составляет вирус гриппа А, 2,3% — вирус гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии же составили 6,3%, а вирусы новой коронавирусной инфекции — 2,3%.

Чтобы сократить заболеваемость, в Роспотребнадзоре призывают не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, а обращаться к врачу и соблюдать профилактические меры.

«Обращаем Ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — обратились к жителям региона в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

Сейчас ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле.

За первую неделю 2024 года в Омской области от коронавируса умерли два человека
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#Омск#Омская область#ОРВИ#Инфекция#Новости#Заболеваемость#Заболевания#Заболевание#Анастасия Баянова
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