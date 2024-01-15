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Омская экс-чиновница отделалась штрафом за незаконную вырубку на два миллиона

Всего лишь штраф. Омская экс-чиновница ответила за незаконную вырубку на два миллиона

15 января 2024, 08:35
Фото: прокуратура Омской области

Омская экс-чиновница отделалась штрафом за незаконную вырубку на два миллиона

Гособвинитель запрашивал для фигурантки дела два года лишения свободы, но суд не посчитал это наказание обоснованным.

В Омском районном суде состоялось заседание по уголовному делу экс-начальницы САУ «Омский лесхоз» Елены Полевой. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий. Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ возбудили по материалам УФСБ РФ по Омской области.

Суд установил, что чиновница предоставила знакомому лесозаготовителю для вырубки деляну втрое больше, чем полагалось по заключенному договору. Таким образом было незаконно снесено 170 берез. Главное управление лесного хозяйства региона понесло ущерб на сумму порядка 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Фото: прокуратура Омской области

Гособвинитель запросил для Полевой наказание в виде двух лет заключения в исправительной колонии общего режима, взыскать с нее всю сумму причиненного ущерба и лишить права занимать в течение года руководящие должности в лесохозяйственной сфере.

Тюремного заключения бывшая чиновница избежала — ей назначили штраф в размере 40 тыс рублей. Также она должна возместить причиненный ущерб в полной мере.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Вырубка деревьев#Уголовное дело#Приговор#Штраф#Новости#Лишение свободы#Незаконная вырубка#Алина Ясинская
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