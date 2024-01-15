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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Жители Омской области забрали из приюта брошенных в буран щенков

Воссоединение сестер. Омичи забрали из приюта брошенных в буран щенков

15 января 2024, 06:38
Фото: УМВД РФ по Омской области

Жители Омской области забрали из приюта брошенных в буран щенков

В спасении животных активно участвовала полиция, которая помогла доставить малышей в приют.

В региональном УМВД рассказали, как сложилась судьба двух найденных щенков в Омском районе. Брошенные малыши могли замерзнуть в буран, но местные жители, участковый уполномоченный Котэ Жиленко и волонтеры приюта «Добрые руки» не допустили этого.

Жители села Петровка обратились к полиции, чтобы правоохранительные органы помогли спасти щенков. Они попали в приют на территории села Малахово. Их назвали Белкой и Стрелкой, накормили, обогрели и поставили все необходимые прививки.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Сначала новый дом нашла Стрелка, в преддверии Нового года. В январе эта же семья, взявшая первого щенка, вернулась в приют за сестрой Белкой. Они воссоединились и радуются новой жизни вместе. К слову, Стрелку теперь зовут Боня.

Ранее Город55 писал о спасении косули в Кировском округе. Она застряла в заборе. На помощь к животному пришли сотрудники Росгвардии.

Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю
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#Общество#Видео#Омская область#Собаки#Бездомные собаки#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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