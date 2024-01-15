Воссоединение сестер. Омичи забрали из приюта брошенных в буран щенков

Сначала новый дом нашла Стрелка, в преддверии Нового года. В январе эта же семья, взявшая первого щенка, вернулась в приют за сестрой Белкой. Они воссоединились и радуются новой жизни вместе. К слову, Стрелку теперь зовут Боня.