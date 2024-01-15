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Из-за неправильного использования печи в Советском округе Омска произошел пожар

В Советском округе Омска произошел пожар из-за неправильного обращения с печкой

15 января 2024, 10:09
Фото: МЧС Омской области

Из-за неправильного использования печи в Советском округе Омска произошел пожар

Огонь поглотил 350 квадратных метров, жильцы эвакуировались из здания самостоятельно.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме на улице Студенческой поступило в МЧС сегодня, 15 января, в 12:11. Предварительно удалось установить, что огонь поглотил площадь в 350 квадратных метров.

По предположению пожарных, причина возгорания оказалась в нарушении требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. К счастью, обошлось без пострадавших, два человека самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда спасателей.

От МЧС России задействованы в тушении 8 пожарных автомобилей и 42 человека личного состава, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото: МЧС Омской области
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