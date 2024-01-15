В Советском округе Омска произошел пожар из-за неправильного обращения с печкой

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сообщение о пожаре в двухквартирном доме на улице Студенческой поступило в МЧС сегодня, 15 января, в 12:11. Предварительно удалось установить, что огонь поглотил площадь в 350 квадратных метров.
По предположению пожарных, причина возгорания оказалась в нарушении требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. К счастью, обошлось без пострадавших, два человека самостоятельно эвакуировались из здания еще до приезда спасателей.
От МЧС России задействованы в тушении 8 пожарных автомобилей и 42 человека личного состава, сообщили в пресс-службе регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.