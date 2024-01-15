В Омской области 11-месячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Вечером ребенка доставили в больницу с термическим ожогом тела второй степени. Родители недосмотрели, и мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. О его состоянии информации в полиции не приводят.
В омской полиции напомнили, что младенцев не следует оставлять одних в помещении, даже если видимой опасности для них нет.
«Маленькие дети нуждаются в постоянном присмотре. Помещение, в котором они находятся, должно быть безопасным: нельзя оставлять в доступности острые предметы, медикаменты, бытовую химию, нагревательные приборы и тому подобное», — напомнили еще раз в полиции.
Ранее редакция Города55 писала о том, что полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком.