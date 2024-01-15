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В Омской области 11-месячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В Омской области 11-месячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

15 января 2024, 07:58
Фото: 1MI
В отделе полиции по Полтавскому району проводят проверку по факту несчастного случая с маленьким ребенком. Мальчик опрокинул на себя чайник.

Вечером ребенка доставили в больницу с термическим ожогом тела второй степени. Родители недосмотрели, и мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. О его состоянии информации в полиции не приводят.

В омской полиции напомнили, что младенцев не следует оставлять одних в помещении, даже если видимой опасности для них нет.

«Маленькие дети нуждаются в постоянном присмотре. Помещение, в котором они находятся, должно быть безопасным: нельзя оставлять в доступности острые предметы, медикаменты, бытовую химию, нагревательные приборы и тому подобное», — напомнили еще раз в полиции.

Ранее редакция Города55 писала о том, что полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком.

С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком
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#Общество#Полиция#Омск#Безопасность#Дети#Несчастный случай#Новости#Ольга Акамова
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