В омском «Управлении по строительству» уволился директор

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в первые рабочие дни 2024 года сменилось руководство. Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку, и теперь КУ руководит врио — Владимир Плеханов.
Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке.
Отметим, что Владимир Плеханов, заместитель директора «Управления по строительству», уже был исполняющим обязанности главы этого КУ почти полтора года, в 2014–2015 годах.