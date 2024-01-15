В омском «Управлении по строительству» уволился директор

В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в первые рабочие дни 2024 года сменилось руководство. Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку, и теперь КУ руководит врио — Владимир Плеханов.