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Андрей Молчанов уволился из «Управления по строительству»

В омском «Управлении по строительству» уволился директор

15 января 2024, 04:10
Фото: 1MI

Андрей Молчанов уволился из «Управления по строительству»

Врио главы казенного учреждения во второй раз стал Владимир Плеханов.

В казенном учреждении Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в первые рабочие дни 2024 года сменилось руководство. Андрей Молчанов, занимавший пост директора с 2015 года, ушел в отставку, и теперь КУ руководит врио — Владимир Плеханов.

Официальная специализация «Управления по строительству» — «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Именно это КУ отвечает за реализацию масштабных проектов — строительство омского метрополитена (фактически давно свернутое), Красногорского гидроузла, аэропорта в Федоровке.

Отметим, что Владимир Плеханов, заместитель директора «Управления по строительству», уже был исполняющим обязанности главы этого КУ почти полтора года, в 2014–2015 годах.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Казенные учреждения
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