В Иркутской области нашли пропавшего рыбака

Спасательная операция началась с приезда команды спасателей в село Саранчет, где видели мужчину в последний раз. Затем они отправились вверх по реке Туманшету, используя плавсредство «Пиранья-4», и провели ночь у устья реки Тегура. Однако дальнейшее продвижение стало невозможным из-за наледи, поэтому спасатели вынуждены были искать альтернативные пути, пишет ФедералПресс.