В Иркутской области нашли пропавшего рыбака

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Спасательная операция началась с приезда команды спасателей в село Саранчет, где видели мужчину в последний раз. Затем они отправились вверх по реке Туманшету, используя плавсредство «Пиранья-4», и провели ночь у устья реки Тегура. Однако дальнейшее продвижение стало невозможным из-за наледи, поэтому спасатели вынуждены были искать альтернативные пути, пишет ФедералПресс.
Дополнительная группа была сформирована и отправилась к месту, где первая команда остановилась, используя снегоходы. Они смогли преодолеть сложный путь протяженностью более 40 километров. Наконец, 14 января пропавшего мужчину нашли живым.
Состояние найденного рыбака оценивается как удовлетворительное и ему не понадобилась медицинская помощь. В тот же вечер он был передан его родственникам в поселке Венгерка.