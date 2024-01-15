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В Иркутской области нашли пропавшего рыбака

15 января 2024, 11:14
Местный житель, который исчез 1 января после того, как отправился на рыбалку из поселка Венгерка, был обнаружен живым спустя две недели поисков. Представители региональной службы спасения предоставили подробности о произошедшем

Спасательная операция началась с приезда команды спасателей в село Саранчет, где видели мужчину в последний раз. Затем они отправились вверх по реке Туманшету, используя плавсредство «Пиранья-4», и провели ночь у устья реки Тегура. Однако дальнейшее продвижение стало невозможным из-за наледи, поэтому спасатели вынуждены были искать альтернативные пути, пишет ФедералПресс.

Дополнительная группа была сформирована и отправилась к месту, где первая команда остановилась, используя снегоходы. Они смогли преодолеть сложный путь протяженностью более 40 километров. Наконец, 14 января пропавшего мужчину нашли живым.

Состояние найденного рыбака оценивается как удовлетворительное и ему не понадобилась медицинская помощь. В тот же вечер он был передан его родственникам в поселке Венгерка.

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