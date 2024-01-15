Теперь точно. В Омской области осудят воспитанницу детдома, стрелявшую по детям

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Речь идет о воспитаннице, которая стреляла по другим воспитанникам детдома из пневматического пистолета. Кроме этого она заставила свою сверстницу руками мыть пол в мужском и женском туалете, пока происходящее снимали на камеру.
По версии следствия, все это происходило с августа по октябрь 2023 года. Теперь девушку обвиняют в истязании детей и хулиганстве.
Уголовное дело возбудили по двум статьям — п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». На данный момент материалы дела находятся в производстве судьи, уточнили в СУ СКР по Омской области.
Также прокуратура заинтересовались работой педагогов данного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц данного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.