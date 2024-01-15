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Омский суд рассмотрит дело воспитанницы детдома, которая стреляла по детям

Теперь точно. В Омской области осудят воспитанницу детдома, стрелявшую по детям

15 января 2024, 05:07
Фото: 1MI

Омский суд рассмотрит дело воспитанницы детдома, которая стреляла по детям

Большеуковский районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело, которое возбудили в отношении 16-летней воспитанницы «Большеуковского дома детства». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о воспитаннице, которая стреляла по другим воспитанникам детдома из пневматического пистолета. Кроме этого она заставила свою сверстницу руками мыть пол в мужском и женском туалете, пока происходящее снимали на камеру.

По версии следствия, все это происходило с августа по октябрь 2023 года. Теперь девушку обвиняют в истязании детей и хулиганстве.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». На данный момент материалы дела находятся в производстве судьи, уточнили в СУ СКР по Омской области.

Также прокуратура заинтересовались работой педагогов данного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц данного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Пневматический пистолет#Новости#Халатность#Хулиганство#Ольга Акамова#Истязание#Педагоги#Детдом#Воспитанница
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