Российские муниципальные служащие будут работать на едином цифровом портале

Портал является своего рода надстройкой к действующим сервисам, разработанным при участии ключевых организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента РФ, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент на портале действуют восемь цифровых инструментов. Сервис «Правовой вектор» связан с системой «Консультант Плюс». Он обеспечивает бесплатный доступ к главным юридическим материалам, которые муниципальные служащие используют в работе. С помощью данного инструмента можно также получать ответы на вопросы в чат-боте и консультироваться у юристов.