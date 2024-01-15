Российские муниципальные служащие будут работать на едином цифровом портале

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
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Инновационный проект был презентован в ходе проведения всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Новый портал «Муниципалитеты.РФ» является первым этапом на пути к разработке единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его создавали с учетом пожеланий сотрудников органов власти, высказанных на Совете при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Основные разделы разрабатывались на базе данных социсследования автора проекта — головной организации центров управления регионами АНО «Диалог Регионы». Об этом информирует ТАСС.
По мнению, озвученному гендиректором «Диалога» Владимиром Табаком, новый портал с его сервисами будет отличным инструментом и помощником для муниципальных служащих.
Он рассказал о ежегодно возрастающей нагрузке на служащих муниципалитетов, о которой можно судить, в частности, по увеличению числа обращений. Каждый месяц порядка 500 тыс. обращений поступает в органы власти от граждан РФ. Ответственность за 70% из них возложена на муниципалитеты. Таким образом, сформировался запрос на создание единого портала с инструментами, помогающими в оптимизации работы сотрудников муниципалитетов.
Портал является своего рода надстройкой к действующим сервисам, разработанным при участии ключевых организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента РФ, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. На данный момент на портале действуют восемь цифровых инструментов. Сервис «Правовой вектор» связан с системой «Консультант Плюс». Он обеспечивает бесплатный доступ к главным юридическим материалам, которые муниципальные служащие используют в работе. С помощью данного инструмента можно также получать ответы на вопросы в чат-боте и консультироваться у юристов.
Сервис «Муниципальный навигатор» предоставляет сотрудникам муниципалитетов доступ к постоянно обновляемой базе государственных конкурсов и мер господдержки. Применив специальный фильтр, можно сформировать запрос более точно. В настоящее время в базе содержится информация о 42 мерах поддержки. Помимо этого, портал содержит базу готовых решений с пошаговым сопровождением. Большой популярностью пользуется сообщество муниципальных служащих, предназначенное для общения и обмена опытом, в рамках сервиса «Муниципальные практики».
Кроме того, среди популярных инструментов портала нельзя не упомянуть «Муниципальный диалог» и «Муниципальную академию».