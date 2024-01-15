Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Также коммерческая автотехника пользуется спросом: продажи выросли на 35%. Особенно хорошо продается техника от ГАЗ. Продажи грузовиков увеличились в 1,7 раза, лидирует КамАЗ, а затем идут китайские бренды, пишет ФедералПресс.
Общий объем продаж автотехники за 2023 год составил 1,32 миллиона единиц, при этом почти половина из них была отечественного производства. Российский автомобильный рынок продолжает расти, в чем важную роль играют местные производители.
Кроме того, строительство новых дорог также играет важную роль в этом росте. В Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строятся новые дороги под контролем мэра Копайгородского.