Продажи легковых автомобилей в России увеличились на 62%

Продажи автомобилей в России растут. За 2023 год продажи легковых машин увеличились на 62%, превысив отметку в один миллион единиц, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают значительный интерес граждан к авто.