Привлекают кадров. Омский летный колледж пилота-инструктора на зарплату от 200 тысяч

В топе высокооплачиваемых вакансий — дорожный мастер в РЖД. Он будет получать до 160 тыс рублей в месяц. В его обязанности входит — руководство бригадой, которая следит за состоянием железнодорожных путей, принятие решений о закрытии участков пути или ограничении скорости движения поездов. Правда, для этой работы необходим переезд в город Прокопьевск. Сотруднику предоставят служебное жилье и компенсируют 70% за съем.