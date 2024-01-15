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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

иллюстрация

Привлекают кадров. Омский летный колледж пилота-инструктора на зарплату от 200 тысяч

15 января 2024, 10:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омский летный колледж пилота-инструктора на зарплату от 200 тысяч

Зарабатывать 200 тыс рублей в месяц могут и другие специалисты, но они должны быть готовы к вахтам.

Сервис «Зарплата.ру» проанализировал предложения на рынке труда Омской области и составил топ высокооплачиваемых вакансий января. Больше всего готовы платить пилоту-инструктору, который будет работать на вертолете Ми-8.

Он будет проводить занятия по наземной подготовке, технике пилотирования и летной эксплуатации воздушного судна. Заявленная зарплата — от 200 тыс рублей. Сотрудник требуется в омский летный колледж, где ситуация с кадрами достаточно напряженная. В учебном заведении, к слову, всерьез намерены привести в порядок вертолеты для первоначальной подготовки пилотов.

Зарплату в 200 тыс рублей также готовы платить диспетчеру, работающему вахтовым методом в Ханты-Мансийском автономном округе. Специалист будет проводить аудит для транспортных средств, выдавать путевые листы, заниматься распределением ТС на погрузку, документами для архива и сбором документации.

В топе высокооплачиваемых вакансий — дорожный мастер в РЖД. Он будет получать до 160 тыс рублей в месяц. В его обязанности входит — руководство бригадой, которая следит за состоянием железнодорожных путей, принятие решений о закрытии участков пути или ограничении скорости движения поездов. Правда, для этой работы необходим переезд в город Прокопьевск. Сотруднику предоставят служебное жилье и компенсируют 70% за съем.

В компанию, занимающуюся розничной торговлей, требуется инженер-программист 1С. Работодатель намерен платить ему от 150 тыс рублей в месяц. Но к кандидату есть требования — опыт профессионального программирования на платформе 1С не менее трех лет, опыт интеграции 1С с другими системами, умение разбираться в чужом коде.

До 149 тыс рублей может зарабатывать курьер в сервисе доставки. Работнику предоставляют велосипед и шлем, страховку от несчастных случаев, гибкий режим работы.

В новом году также ищут инженера-конструктора светопрозрачных конструкций на зарплату от 100 тыс рублей. Он будет проектировать светопрозрачные конструкции, делать расчеты, разрабатывать комплект чертежей в AutoCAD, Profstroy, Logikal, SchuCal и контролировать рабочие проекты.

Столько же будет зарплата у главного бухгалтера. Требования к соискателю: опыт работы от трех лет, знание налогового, гражданского и трудового законодательства, системы 1С, электронного документооборота, а также системы отправки отчетности.

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